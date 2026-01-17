Edirne'de Huzur Toplantısı - Son Dakika
Edirne'de Huzur Toplantısı

17.01.2026 15:32
İstasyon Mahallesi'nde emniyet müdürü halkla bir araya geldi, suç oranları düştü, uyarılarda bulundu.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İstasyon Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

Ayhan, mahalledeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda, kentte huzur ve asayişin sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

İstasyon Mahallesi'nin sakin bir mahalle olduğunu dile getiren Ayhan, işlenen suç sayısında geçen yıl yüzde 25'lik bir düşüş olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinleriyle gerçekleştirdikleri toplantılarda sorun ve talepleri dinlediklerini belirten Ayhan, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Ayhan, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgi veren Ayhan, vatandaşların bu uygulamayı daha aktif şekilde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Toplantıya İstasyon Mahallesi Muhtarı Halit Paşa Yılmaz, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri de katıldı.

Kaynak: AA

