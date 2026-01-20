Edirne'de Üçüz Buzağı Sevinci

Edirne'de besicilik yapan ağabey ve kardeş, ineklerinin üçüz buzağı doğurmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Merkeze bağlı Orhaniye köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Cart ile ağabeyi Halil Cart'a ait simental ırkı 5 yaşındaki inek, sağlıklı şekilde üçüz buzağı dünyaya getirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veteriner hekimleri, bu kapsamda besicileri ziyaret etti.

Ziyarette buzağıların sağlık kontrolleri yapılırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Besiciler, bakım ve besleme konularında bilgilendirildi.

Köse, buzağılara nazar boncuğu takarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, içerisinde biberon, sağım ve hijyen seti bulunan hediye paketini besicilere teslim etti.

"Üçüz buzağı çok nadir görülüyor"

Köse, besicilerin sevincini paylaştıklarını söyledi.

Besicileri tebrik eden Köse, "Hem küçük aile işletmesi hem de köyün geneline baktığımızda hayvancılıkla geçinen bir köy. Üçüz buzağı görünce çok mutlu olduk. Bizim için de çok güzel bir örnek. Üçüz buzağı çok nadir görülüyor. Besicimize 'hayırlı olsun' demek istedik. Buzağılarımıza nazarlıklarını taktık. Besicimize buzağılar için naçizane biberon ve sağım setini hediye ettik." dedi.

Besici Halil İbrahim Cart da ineğin veteriner ve kendilerinin yardımı olmadan sağlıklı şekilde üçüz doğurduğunu ifade etti.

Üçüz buzağı görünce çok sevindiklerini anlatan Cart, köyde uzun süredir ilk kez üçüz buzağı dünyaya geldiğini kaydetti.