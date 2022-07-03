Edirne'de yakalanan 363 göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Edirne'de yakalanan 363 göçmen sınır dışı edildi

03.07.2022 15:44

Edirne'de yakalanan 363 göçmen sınır dışı edildi Edirne'de yakalanan 363 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Edirne'de yakalanan 363 göçmen sınır dışı edildi

EDİRNE - Edirne'de yakalanan 363 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Edirne'de yakalanan 363 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

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Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü Kocaeli Valiliği: '272 göçmen sınır dışı edildi' Kocaeli Valiliği: '272 göçmen sınır dışı edildi'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de yakalanan 363 göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de yakalanan 363 göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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