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Edirne'den Kısa Kısa

1 saat önce

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

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AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.

Uymaz, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'la Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.


Esnaflarla bir araya gelen Uymaz ve Aksal, sanayi esnafına yönelik projeleri anlatıp seçimler için destek istedi.


Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ni de ziyaret eden Uymaz, öğrenciler ve üniversite çalışanlarıyla buluşup projelerini anlattı.


-Hibeye onay

Edirne Katı Atık Yönetim Birliği ve Bulgaristan'ın Macarovo Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Doğayı Korumak İçin Atık Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Edirne Katı Atık Yönetim Birliği 186 bin avro hibe almaya hak kazandı.


Proje kapsamında Edirne Belediye Meclis Salonu'nda toplantı düzenlendi.


Toplantıda konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, projenin paydaşlarına fayda sağladığını belirterek, "Proje kapsamında bir adet yükleyici, bir adet mini yükleyici ve bir adet de traktör aldık. Bunları Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde kullanacağız. Proje kapsamında bu araçları 5 yıl boyunca proje amaçlar doğrultusunda kullanılmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.


Macarova Belediyesi Meclis Başkanı Başkanı Ercan Yusuf da projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan Gürkan'a teşekkür etti.

İriş,esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, yerel seçimlere doğru çalışmalarını sürdürüyor.


İriş, çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Vatandaşlarla sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen İriş, Edirne'nin gelişmesi için projeler hazırladıklarını belirtti.


İriş'e ziyaretlerinde Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı yöneticileri de eşlik etti.

-Tesis açıldı

Meriç Belediyesi Katı Atık Arıtma Tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, törende yaptığı konuşmada tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "2014-2019 yılları arasında yapımı tamamlanan tesisi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğa dostu bir tesis. İlçemiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Törene, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Güngör, esnafı ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçe esnafını ziyaret etti.

Kurum müdürleriyle esnaflarla buluşan Kaymakam Güngör, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Esnaflara ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Güngör, esnaflara hayırlı işler diledi.

DSİ 11. Bölge Müdürü Özden'e ziyaret

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Yüksel Erdin, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden'i ziyaret etti.

Özden, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Erdin'e teşekkür etti.

Erdin de Özden'e çalışmalarında başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA

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