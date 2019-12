Edirne Belediyesince Mithatpaşa İlkokulu ve Hacı İlbey Ortaokulundaki öğrencilere hijyen, sağlıklı beslenme ve akran zorbalığı konularında eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve beraberindeki uzmanlar, Mithatpaşa İlkokulu ve Hacı İlbey Ortaokuluna giderek, burada eğitim gören çocuklara hijyen, sağlıklı beslenme ve akran zorbalığı konularında eğitim verdi, çocuklarla sabah sporu yaptı.

Edirne Belediyesi'nin bütün okullara gerekli desteği ve hizmeti verdiğini belirten Tanrıkulu, çocukların doğru ve sağlıklı beslenmesi, hijyene önem vermesi ve akran zorbalığından uzak durmaları için çalıştıklarını ifade etti.

Dezavantajlı bölgedeki okullarda bu eğitimleri vererek, çocuklara fırsat eşitliği sunmak istediklerini belirten Tanrıkulu, "Edirne Belediye personeli hemşire İnci Özer, hijyen, diyetisyen İdil Taşkın, sağlıklı beslenme, çocuk gelişim uzmanı Sevgi Dökmeci de akran zorbalığı konusunda öğrencilerimize önemli bilgiler verdi. Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Saadet Partisi heyetinden işçi sendikalarına ziyaret

Saadet Partisi heyeti, işçi sendikalarını ziyaret etti.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Ali Demirkıran, Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya ve STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Kadir İriş'ten oluşan heyet, Türk- İş temsilcisi Zeki Şişko ve Hak-İş temsilcisi Emre Promet'i ziyaret etti.

İl Başkanı Ali Demirkıran yaptığı açıklamada, Türkiye'nin açıklanan enflasyon rakamlarının gerçek fiyat artışlarını yansıtmadığını öne sürdü.

Halkın gerçek enflasyonunun yüzde 25'in üzerinde olduğunu iddia eden Demirkıran, "Elektriğe, doğalgaza, yapılan zamlar yüzde 50'nin üzerinde. Çarşı-pazar enflasyonu milletin alım gücünü bitirmiş durumda. Milletimiz bugüne kadar yeterince fedakarlık yaptı. Çalışandan daha fazla fedakarlık beklemek zulüm ve haksızlık olur. İktidar sosyal adaleti sağlamakla mükelleftir. Kimse bunu lütuf olarak algılamamalı ve işçiye hak ettiği ücret verilmelidir." dedi.

Sendika temsilcileri de ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi

Edirne'nin Meriç ilçesinde düzenlenen törende, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi.

Meriç Kaymakamlığında gerçekleştirilen törende, Kıbrıs gazileri Hasan Düzgün, Mecit Çınar ve Mevlüt Tükel'e milli mücadele madalyaları Kaymakam Ekrem Güngör tarafından verildi.

Kaymakam Güngör, törende yaptığı konuşmada, milli mücadele ruhuyla memleket adına yapılan her görevin kutsal olduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden şehit ve gazileri rahmet ve saygıyla andığını belirten Güngör, "1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bizlere yaşatan değerli gazilerimize bu madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyuyorum. Devletimiz her zaman mazlumların yanındadır. Dün olduğu gibi bu günde yanlarında olmaya devam edecektir. Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettardır. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde biz sizlerin her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Tören sonunda Kaymakam Güngör, protokol üyeleri ve gaziler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Uzunköprü Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Müdürlükte yapılan açıklamaya göre, Arpacı, okulda incelemede bulunarak idarecilerden bilgi aldı. Derse de giren Arpacı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Meriç'te içme suyu hattı yenileme çalışması

Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dübek, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Dübek, "İçme suyu çalışmalarımızın sonununa yaklaşmış bulunmaktayız. Meriç halkı hak ettiği gibi tertemiz suyuna çok yakında kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.