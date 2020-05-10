Edirne Belediyesi, Anneler Günü'nde özel çocukların annelerini unutmadı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, engelli çocukları olan annelerin evlerine kadar giderek, sürpriz yaptı, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın gönderdiği çiçekleri takdim etti. Anneler Günü'nü kutladı.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, annelerin hakkının hiç bir zaman ödenemeyeceğini belirtti.

Koronavirüsü salgının yaşandığı şu günlerde engelli çocukları olan annelere birer tane çiçek vererek, onların Anneler Günü'nü kutladıklarını vurgulayan Tanrıkulu, "Engelli anneleri gerçekten inanılmaz bir çaba gösteriyorlar. İnsan üstü bir çaba gösteriyorlar. Çocuklarına o kadar güzel bakıyorlar o kadar güzel ilgileniyorlar ki bunu hak ediyorlar."dedi.

Engelli çocuğu olan annelerde Tanrıkulu'na teşekkür etti.

Uzunköprü Belediye Başkanı Becan, Anneler Günü'nü kutladı

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Becan mesajında, kendilerine her zaman büyük destek olan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Dünyanın en zor ve en kutsal görevini yerine getiren annelerin şefkatin, fedakarlığın ve hoşgörünün sembolü olduğunu vurgulayan Becan, mesajında şunları kaydetti:

"Annelerimiz bizleri hayata hazırlayan,yaşama dair temel bakış açımızı belirleyen ilk öğretmenlerimiz, sonsuz sevgileri ve tecrübeleriyle en önemli hayat rehberlerimizdir. Annelerimizin büyük fedakarlıklarla, topluma kazandırdıkları çocuklarımıza, çağdaş dünyayla rekabet edebilecekleri/eğitim imkanlarını sağlayabilmemiz, Annelerimize verebileceğimiz en büyük hediyedir. Koronavirüs salgını nedeniyle annelerinden uzak kalanlar için hatırlatmak isteriz ki,Uzunköprü Belediyesi olarak aralıksız çalışarak, evlerinde kalması gereken annelerimiz için hayatı kolaylaştırmaya çabalıyoruz. Sağlıklı günlerde tekrar bir araya geldiğimizdeki mutluluk için tüm emeklere değecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere; tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum"

Sağlık çalışanı annesinin Anneler Günü'nü kutladı

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, koronavirüs pandemisi ile mücadelede yoğun bir şekilde çalışan birçok sağlık emekçisi gibi aylardır ailesini göremeyen sağlık personeli Gamze Bilir adına annesine anlamlı bir sürpriz yaparak Anneler Günü'nü kutladı.

Aylardır ailesini göremeyen Bilir'in isteği üzerine Başkan Becan ve belediye personeli tarafından alınan pasta ve çiçekler annesi Nevin Tanyer'e verildi.

Tanyer, kızı Bilir ve Başkan Becan'a yapmış oldukları sürprizden dolayı teşekkür etti.

Enez'de 100 yaşından büyük 2 anneye sertifika verildi

Edirne'nin Enez ilçesinde Kaymakam Elif Canan Tuncer, 100 yaşın üzerinde olan iki anneye sertifika verdi.

Anneler Günü nedeniyle Enez merkezde bulunan Zülüce (Behice) Şevle ile Çeribaşı Köyünden Rüküş Bulut'u evlerinde ziyaret eden Tuncer, onlar adına dikilen ağaç sertifikalarını kendilerine teslim ederek, Anneler Günü' nü kutladı.

Tuncer, her iki anneye de uzun ve sağlıklı ömürler geçirmelerini diledi.