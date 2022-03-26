Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

26.03.2022 09:03
Edirne'den kısa kısa

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Enez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda "Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışları düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Enez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda "Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışları düzenlendi.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılan tüm öğrencilerle birlikte derece yapan sporculara ödüllerini Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Emniyet Müdürü Yunus Ülger ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun takdim etti.

Göktaş, sporculara tebrik ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' veciz sözünde işaret etmiş olduğu çerçevede hareket eden gençlerimize sporu sevdirmek en temel gayemizdir" ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu tarihi camideki çalışmaları inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Helvacıoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kültürel mirasa sahip çıktıklarını belirtti.

Keşan'ın geçmişini bugüne yakışır hale getirdiklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Şehrimizde yaşayan her vatandaşımıza Keşan'ımızın tarihini hatırlatıyoruz. Tarihin izlerini taşıyan Hersekzade Ahmet Paşa Cami restorasyonu bittiğinde dışarıdan ilçemize gelen misafirlerimizin uğrak noktası olacak." diye konuştu.

Keşan'daki tarihi hamam restore edilecek

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, tarihi hamamın restore edileceğini bildirdi.

Helvacıoğlu ve ekibi tarihi hamamda incelemelerde bulundu.

İlçenin geçmişine sahip çıktıklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Tarihi hamamımızın tapu işlemlerinde imzalarımızı attık, belediyemize bir mülk daha kazandırdık. En yakın tarihte restorasyonuna başlayacağımız Keşan tarihi hamamıyla şehrimizin geçmişine sahip çıkarak günümüze tekrar kazandırıyoruz. Keşan'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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