Edirne\'den Yılın Kareleri Oylamasına Destek

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Tezcan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fidan, Life Box, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere, Yemek Dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla Sarılan" karesini seçen Fidan, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her Yerde" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava Topu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can Cana" adlı fotoğraflarını seçen Fidan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" adlı karesini tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam ediyor.