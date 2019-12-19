Edirne diyanet'in 'tabure' uygulaması selimiye camii'nde başladı - Son Dakika

Diyanet'in 'tabure' uygulaması Selimiye Camii'nde başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerde sabit oturaklardan vazgeçilip, ihtiyaç halinde sadece katlanabilir tabure kullanılması genelgesinin ardından Selimiye Camii'nde uygulamaya geçildi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, camilerde sıralarda oturulup, namaz kılınmasının cami adabına uygun olmadığını belirterek, uygulamaya örnek olması için Selimiye'den başladıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son günlerde camilerde sıklıkla karşılaşılan tabure ve sandalye kullanımına ilişkin yayımlanan genelgede, sabit oturaklardan müstakil mekanlar oluşturulmayacağı ve ihtiyaç halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabileceği belirtildi. Genelgenin ardından uygulamaya, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nde geçildi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, camilerde sıralarda oturulup, namaz kılınmasının adaba uygun olmadığını söyledi. Diyanet tarafından yayımlanan genelgenin doğru olduğunu belirten Üzüm, Camilerde böyle uzun uzun sıra koyarak oturmanın cami adabına uygun olmadığını biliyoruz. Bunun yerine caminin burada işaret ettiğimiz gibi saflarda oturduğumuz, ayakta durduğumuz yerde, arka safları da engellemeyecek şekilde tabure konacak. Bu şekilde namazlarını kılabilecekler. Bu konuda öncelikle bütün camilerimizin bu esaslara göre yeniden bu katlanabilir taburelere sahip olması için Edirne'de de Selimiye Camii'nde çalışma başlattık ve bu örnek çalışmalar bütün camilerimizde yer alacak dedi.

Edirne'nin simgesi olan tarihi Selimiye Cami, Üç Şerefeli Cami ve Eski Camii'nde yeteri kadar katlanabilir tabure temin ettiklerini söyleyen Müftü Üzüm, Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami ile ilgili yeteri kadar tabure temin ediyoruz; çünkü buralara mahallelerden getirip tabure kullanmıyor vatandaşlarımız. Daha çok dışarıdan gelenler ihtiyaç duyuyor taburelere. Mahalle camilerimizde de vatandaşlar kendileri edinebilir. Mesela Selimiye'de en fazla 10 taneye kadar tabure kullanılabilir kalabalık zamanlarda daha fazla tabure ihtiyacı olmuyor. Ama ne kadar varsa da biz bulunduracağız. Vatandaşlarımızın da oturarak namazlarını kılabilmeleri için gerekli kolaylıkları göstereceğiz diye konuştu.