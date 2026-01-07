Edirne Meclis Toplantısında Su Kesintisi Tartışması - Son Dakika
Edirne Meclis Toplantısında Su Kesintisi Tartışması

07.01.2026 17:37
Edirne Belediye Meclisi'nde su kesintileri ve ulaşım zamları üzerine tartışmalar yaşandı.

Edirne Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısında kentteki su kesintileriyle ilgili tartışma yaşandı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan yönetiminde, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem, 5 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri görüşülmesi öncesi değerlendirmelerde bulunan Gencan, 2025 yılında pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Alt yapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Gencan, 2026'nın Edirne'de yatırım yılı olacağını dile getirdi.

AK Parti Grubu'ndan su kesintisi eleştirisi

AK Parti Grup Sözcüsü Celal Demir, 3 mahallede yaşayan 15 bine yakın kişinin 8 gündür susuz bırakıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"8 gün su verilmiyor, sebebi bilinmiyor. Açıklama yok millet eylem yapınca, protesto yapınca vatandaşa kızılmaya başlandı. Hijyeni, çamaşırı, bulaşığı geçtik, bu havada kombiler çalışmıyor, musluklardan su gelmiyor."

Belediye Başkanı Gencan ise tüm mahallelere hizmet götürdüklerini belirterek, "Mesai arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı. Kuraklık ve susuzluk sorununu yaşıyoruz." diye karşılık verdi.

Bu arada AK Parti ve CHP grupları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Toplantıda, şehir içi toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20, öğrenci ücretlerine ise yüzde 30 zam yapılması kararlaştırıldı.

Öğrencilere yapılan zammın belediye tarafından karşılanmasına karar verildi.

Servis ücretlerine ise yüzde 25 zam yapıldı.

Kaynak: AA

