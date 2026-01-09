Edirne Sarayı'nın kazı çalışmalarında Balkan Savaşları'nda şehit olanların toplu mezarları bulundu - Son Dakika
Edirne Sarayı'nın kazı çalışmalarında Balkan Savaşları'nda şehit olanların toplu mezarları bulundu

09.01.2026 17:31
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı'nın ihyasına yönelik yapılan kazı çalışmalarında, Balkan Savaşları'nda şehit olanlara ait toplu mezarların bulunduğunu bildirdi.

Vali Sezer, AA muhabirine, sarayın bulunduğu Sarayiçi bölgesinde yer alan Kırkpınar Er Meydanı'nın taşınması için proje hazırlandığını söyledi.

Er Meydanı'nın mevcut yerinin, organizasyon için uygun olmadığını dile getiren Sezer, bölgede Balkan Savaşları'nda şehit olanların mezarlarının bulunduğuna, buranın manevi bir özelliğinin olduğuna dikkati çekti.

Paydaş kurumlarla çalışmalar yapıldığını belirten Sezer, "Orada bizim hem 664 yıllık geleneğimizi yansıtacak hem 12 ay boyunca sürekli aktivitelerin yapılabileceği, içerisinde müzesinin olduğu bir alan olacak. Edirne ile anılan Kırkpınar sahası ve Kırkpınar alanı tabii ki çok önemli. Bu geleneklerden vazgeçmeden aynı şekilde yürüteceğimiz, üzerine de koyabileceğimiz ve gelecek nesillere de aktarabileceğimiz bir alanı inşallah inşa edeceğiz. O alan inşa edilene kadar da burada güreşler devam edecek." diye konuştu.

Sezer, Er Meydanı'nın mevcut yerinden taşınacağını ve bölgeye şehitlik inşa edileceğini dile getirdi.

Sarayın ayağa kaldırılması amacıyla yapılan kazı çalışmalarında şehit mezarlarıyla karşılaşıldığını açıklayan Sezer, şunları kaydetti:

"Kırkpınar alanının olduğu yer, tarihi Sarayiçi bölgesi. Balkan Savaşları'nda 14 bin askerin esir tutulduğu ve ağaç kabuklarını yedikleri, orada esir şartlarında birçoğunun şehit edildiği bir alan orası. Oranın manevi bir durumu var.

Mevcut alanda has bahçe ve orada da bir şehitliğin olacağı bir alan... Şu anda kazı çalışmaları yapılıyor ve Balkan Savaşları'nda şehit olan askerlerimizin toplu mezarları çıktı. 17-18 yaşında askerlerimizin üniformalarıyla gömüldüğü toplu mezarlarımız çıktı orada. Dolayısıyla onların da ruhunu incitmeyecek şekilde bir hassasiyetle çalışıyoruz daha iyisini yapmak için inşallah."

Kaynak: AA

