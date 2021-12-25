Edirne'ye gelen Yunan ziyaretçiler için PCR test birimi kuruldu - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesini ziyarete gelen Yunanistan vatandaşlarından ülkelerine dönüşte istenen PCR testi için Keşan Devlet Hastanesi'nde özel birim kuruldu.

Yunanistan'ın ülkeye girişlerde PCR testi zorunluluğu getirmesinin ardından AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç'ın girişimiyle hastanede ayrı test birimi oluşturuldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Kılınç, Keşan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kılınç, yaptığı konuşmada, Keşanlı esnafın işlerine ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Yeni kurulan birimin PCR testi konusundaki çalışmaları da hızlandırdığını belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Keşan Devlet Hastanesi'nde Yunanistan'dan gelen vatandaşların geri dönüşlerinde PCR testi istenmesiyle bir birim kurduk. Keşan'a gelen misafirlerimiz PCR testlerini burada olabilecekler. Böylece Yunanistan'ın Türkiye'ye gelen vatandaşlarından yurda geri dönerken istediği PCR testi için kolaylık sağlamış oluyoruz. Keşan Devlet Hastanesi yönetimine verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum."

İlçede alışverişlerini tamamlayan Yunanistan vatandaşları, PCR testinin sonuçlanmasının ardından ülkelerine döndü.