Efeler tur peşinde - Son Dakika
Son Dakika Spor Efeler tur peşinde - Son Dakika Spor

Efeler tur peşinde

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley birinci tur rövanş maçında 26 Aralık Perşembe günü İnegöl Belediyespor'u konuk ediyor.

Efeler tur peşinde, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley birinci tur rövanş maçında 26 Aralık Perşembe günü İnegöl Belediyespor'u konuk ediyor.


Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Efeler Ligi'nde ilk devreyi 6.sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kupa Voley birinci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak. İlk maçta 3-1 mağlup olan Büyükşehir'in Efeleri, ikinci maçın ardından tur atlamak istiyor.


İnegöl'de oynanan ilk karşılaşmada 3-1 kaybettiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Fazıl Demirci, Bursa'da oynanacak maçın sonunda tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi. Hüseyin Koç'un sakatlığının takımı olumsuz etkilediğini belirten Demirci; "İki Bursa ekibinin keyifli mücadelesi olacak. İlk maçımızı 3-1 kaybettik. Kaptan Hüseyin Koç'un sakatlığı takımı olumsuz etkiledi. İnegöl'de istediğimiz mücadeleyi veremedik. Rakibimize karşı tutuk oynadık. Şimdi tamamen maçı kazanmaya odaklandık. Oyuncularımız hazır. Ben takımıma inanıyorum. Onlar birçok zoru başardılar. Öncelikli hedefimiz maçı 3-0, ya da 3-1 kazanmak ve altın sete taşımak. Sonrasında ise altın seti de kazanarak tur atlamak. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız var. Bütün voleybol severleri Cengiz Göllü Voleybol Salonu'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Maça gel, fotoğraf çek, forma kazan


Yeşil-beyazlıların 26 Aralık Perşembe saat 19: 00'da oynayacağı İnegöl Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip edenler forma kazanma şansı yakalıyor. Bunun için yapılması gereken, sporseverlerin maç içinde çektikleri fotoğrafları Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarını etiketleyerek paylaşmaları. Maçın ardından yapılacak kura çekimi ile forma sahibini bulurken, kazanan isim kulübün sosyal medya hesaplarından açıklanacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, İnegöl, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Üniversite öğrencilerine yardım ediyorum" diyerek para toplayan dolandırıcı yakalandı
60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı Kapkaççı tutuklanınca tüm mağdurlardan ağlayarak özür diledi Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi

Son Dakika Haberleri
23:36 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika Spor
23:34 Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor
23:14 Fenerbahçe, James Nunnally içim resmi teklifi yaptı! - Son Dakika Spor
22:09 Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber - Son Dakika Spor
21:54 Beşiktaş TRC İnşaat 80-64 BOTAŞ - Son Dakika Spor
21:42 Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı - Son Dakika Spor
21:08 Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:23:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efeler tur peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]