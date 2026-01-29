Efkan Ala\'dan \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katkı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ala, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve Bombalar", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek Ailede Başlar" fotoğrafına oy veren Ala, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk Seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" karesini seçti.

Ala, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde Gıda Krizi Giderek Derinleşiyor" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin Biriciği" fotoğrafını tercih etti.

"Anadolu Ajansı ve muhabirleri Gazze'de yüz akımız oldu"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı muhabirlerini yürekten tebrik ettiğini söyledi.

Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını anımsatan Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün dünyaya Gazze'deki dramı, insanlığın vicdanını sızlatan kareleri dünyaya aktardılar ve dünya kamuoyunun dikkatini çektiler. Büyük bir başarıyla bu görevlerini yerine getirdiler. Onları yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir köşesinden çeşitli insan, mekan ve zamana dair bir araya getirdikleri kareleri, fotoğrafların arkasında büyük bir kurumsal akıl ve o muhabirlerin yıllara dayanan emekleri var. O nedenle bizim bir saniyede seçtiğimiz fotoğrafın arkasında büyük bir hikaye olduğunu da hiç unutmamak gerekir." diye konuştu.

Çalışmaları için gazetecilere teşekkür eden ve başarılarının devamını dileyen Ala, "Anadolu Ajansı ve muhabirleri Gazze'de yüz akımız oldu. Hepsini selamlıyorum." dedi.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.