Eğitim-Bir-Sen'den Yönetmeliklere Dava

EĞİTİM-Bir-Sen, 'Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine', 'İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusuna' ve 'İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusundaki sigortalılık şartı hükmüne' ilişkin yönetmeliklere Danıştay'da 3 ayrı dava açtığını duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim-Bir-Sen olarak 9 Ocak 2026 tarihli ve 33132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin hukuka aykırı gördüğümüz hükümlerinin iptali istemiyle dava açtık.Dava konusu ettiğimiz hükümler arasında, 'nöbetçi belletici öğretmen tanımı', 'belletici öğretmenlik görevine ilave hizmet puanı verilmemesi', 'nöbetçi belletici öğretmenlik görevine hizmet puanı verilmesinde pansiyonlu okullar arasında ayrım yapılması', 'zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamasına rağmen zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere artırımlı hizmet puanı verilmemesi' yer aldı.

"Bunun yanı sıra, '12 yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin yer değişikliği, mazeretin bulunduğu ilçe ile görev yapılan ilçe aynı ilçe grubunda ise mazerete bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunulamaması', 'norm kadro fazlası öğretmenlerin Akademide eğitime alınarak alanlarının istekleri dışında değiştirilebilecek olması', 'norm kadro fazlası öğretmenlerden tercihe dayalı atamaları yapılanların yer değişikliği taleplerinde eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumunda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınmaması' da yargıya taşıdığımız hükümler arasında bulunuyor.

"Ayrıca, 'denetim ve soruşturma sonucunda mesleğinde yetersizliği görülen öğretmenin hizmet sınıfının değiştirilebilecek olması', 'alan değişikliğine bağlı yer değişikliğinin bakanlıkça belirlenecek iller arasında sınırlı tutulması' ve 'ilçe grupları düzenlemesi ve ilçe grupları çizelgesi'ne ilişkin hükümlerin de iptalini istedik.

"Eğitim-Bir-Sen olarak İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu'nun tamamına da dava açtık. Bu kapsamda, öğretmenlerin kendi branşlarında kaç kişinin norm fazlası olduğu ve atamaya esas hizmet puanları bilgisi olmadan tercih yapmak zorunda bırakılmaları, mazerete dayalı yer değişikliği atamalarını ihlal edecek mahiyette resen atama işlemlerinin gerçekleştirilecek olması, resen atamalarda aile bütünlüğünün gözetilmemesi, aile ikametgahı ile görev yeri arasındaki ulaşım süresi, zorluğu gibi etkenlerin göz ardı edilmesi dava gerekçelerimiz arasında yer aldı. Söz konusu duyuruda, engelli öğretmenler yönünden hak ihlali oluşturabilecek düzenlemelerin bulunmasını da yargıya taşıdık.

"Dava ettiğimiz üçüncü düzenleme ise 2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu oldu. Duyuruda yer alan, kazanılmış hakların, hukuki belirlilik ve idari istikrar ilkelerinin ihlali mahiyetindeki mazeretin bulunduğu yerde son iki yıl içinde 360 gün sigortalı çalışma şartı aranmasına ilişkin hükmün iptalini talep ettik."