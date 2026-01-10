Eğitim Sen 31. Yılını Kutladı - Son Dakika
Eğitim Sen 31. Yılını Kutladı

10.01.2026 13:04
Eğitim Sen, 31. yıl dönümünde birlik ve mücadele çağrısı yaptı. İş bırakma eylemi planlandı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Eğitim Sen Malatya Şubesi, sendikanın kuruluşunun 31. yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle kutladı. Gecede bir konuşma yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Eğer gelecekte bu iktidarın, bu kötülük iktidarının bizi mahküm etmeye çalıştığı bu karanlık düzene karşı birlikle itiraz etmezsek, birlikle mücadele etmezsek bir karanlığa mahküm olacağız." dedi.

Etikniliğe siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı. Sanatçı Mehmet Atlı'nın müzik dinletisi sunduğu etkinlikte emekliliğe ayrılan öğretmenler için plaket töreni düzenlendi.

"Bu mücadele köklü bir mirastır"

Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, etkinlikte yaptığı konuşmada, Anadolu halklarının aydınlanma ve hak arama mücadelesinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Osmanlı'dan günümüze uzanan bu mücadele; iyiliği, meşru direnişi ve kendisine yol açan güçlü gelenekleriyle örgütlü bir miras taşır. Bizler eşit paylaşım, özgür yaşam ve sınıfsız, sömürüsüz bir toplum mücadelesi verenleriz. Bu yolda bedeller ödedik, ödemeye de devam ediyoruz." dedi.

Millioğulları, baskı ve hukuksuzluklara dikkati çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizleri sömürenler, darağaçlarıyla, zindanlarla susturmak isteyenler şunu bilmelidir: Sizler her gün biraz daha tükeniyorsunuz. Eğitim emekçileri ve devrimci eğitimciler, hayal satanların değil, boyun eğmeyenlerin mücadelesinin ateşini taşımaktadır. Bize düşen, bu onurlu mücadele geleneğine daha sıkı sarılmaktır. Her gün biraz daha baskı altında olsak da ne akşamlar ne de sabahlar bizi yıldırabilir. Hırsızlığın, yolsuzluğun ve hukuksuzluğun sıradanlaştığı, yasaların güçlünün lehine işletildiği bu düzende, bir olmaktan ve birlikte hareket etmekten başka çaremiz yoktur."

"Başka bir eğitim mümkün"

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da konuşmasında, "Başka bir eğitim mümkün diyen inatçı bir yürektik hep beraber biz, bu topraklarda eğitimin kamusal olmasını savunurken yalnızca onlara değil, yaşamı da koruduk bilim dedik, laiklik dedik, ana dilde eğitim dedik. Çünkü biliyorduk ki bir dil sustuğunda, bir çocuk eksik büyür." ifadelerini kullandı.

"Eğitim Sen bir tarihtir ama aynı zamanda da bir gelecektir"

Irmak sendikanın 31 yıllık mücadelesine değinerek şunları söyledi:

"31 yıldır rüzgar aslında hep sert esti. Ama biz yürürken omuz omuzaydık. Arkamızda bir başkası vardı. Çünkü biz yalnız yürüyenlerin değil, birlikte direnenlerin hikayesiydik ve biz bu hikayeyi yazmaya ve sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün buradaysak, birlikteysek ve bir aradaysak, sürgünlere rağmen, kanun hükmünde kararnamelere rağmen, ihraç edilmelere rağmen, baskılara, soruşturmalara rağmen bu birbirimize duyduğumuz inanç sayesindedir. Bu yoldaşlığın en sade ama aynı zamanda en güçlü halidir.

Eğitim Sen bir tarihtir ama aynı zamanda da bir gelecektir. Henüz yazılmamış ders kitaplarının, henüz açılmamış sınıfların ve henüz özgürce sorulmamış soruların tarihidir ve geleceğidir. Otuz bir yıl önce yola çıkanlar şimdi biziz. ve bizden sonra da bu bayrağı taşıyacak olanlar mutlaka olacak ve bugün varlar. Çünkü bu mücadele kişilerle değil, ilkelerle yürüyor ve bu ilkelerle yürümeye devam ediyoruz. İyi ki var Eğim Sen, iyi ki bu hikayenin içindeyiz ve iyi ki hala umut var ve hikaye yazmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz."

"14 Ocak'ta iş bırakıyoruz"

Irmak, yoksulluk, işsizlik ve güvencesizliğe karşı 14 Ocak'ta iş bırakacaklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 Ocak'ta, bu savaş bütçesine, bu sermayeyi koruyan emekçileri yoksulluğa iten ve adım adım, her geçen gün biraz daha haklarımızı daraltan bu bütçeye karşı iş bırakıyoruz. 31 Ocak-1 Şubat'ta uzun zamandır toplumda tartışılan, çocuklarımızın hayatına ve ölümüne sebep olan MESEM uygulamasına karşı gerçek bir meslek eğitim nasıl olur, onun sempozyumunu yapacağız. Hemen ardından 21 Şubat'ta ana dil sempozyumu yapacağız. ve uzun zamandır yenileyemediğimiz tüzüğümüzü 28–29 Mart'ta yenileyeceğiz. En önemlisi, okulların başlamasıyla birlikte nisan ayının sonuna kadar sürecek "Türkiye Yüzyılı Marif Modeli" adıyla önümüze getirilen gerici Ortaçağ modeli eğitim modelinin geri çekilmesi için çok ciddi bir mücadele programımız var."

"Birlikte mücadele etmezsek karanlığa mahküm olacağız"

Irmak, konuşmasını, "Eğer gelecekte bu iktidarın, bu kötülük iktidarının bizi mahküm etmeye çalıştığı bu karanlık düzene karşı birlikle itiraz etmezsek, birlikle mücadele etmezsek bir karanlığa mahküm olacağız. O yüzden birlikte bir mücadele dileğiyle nice yıllara dirençle sevdayla ve dayanışmayla diyorum. ve Yaşasın Eğitim Sen, Yaşasın KESK" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

