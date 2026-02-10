Ehliyetsiz Sürücüye 77 Bin Lira Ceza

Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz sürücüye 77 bin 239 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün motosikletle akrobatik hareketler sergilediği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüpheli M.S, Gülderen Mahallesi'nde yakalandı.

Ekipler, sürücü belgesinin olmadığı belirlenen şüpheliye çeşitli ihlallerden dolayı 77 bin 239 lira ceza kesti.