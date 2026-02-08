2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler 5 bin metre kategorisinde Norveçli Sander Eitrem, altın madalya kazandı.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde sürat pateni erkekler 5 bin metre müsabakaları, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.
Müsabakayı 6 dakika 3.95 saniyeyle rakiplerinin önünde bitiren Sander Eitrem, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.
Çek Metodej Jilek, 2.53 saniye farkla gümüş, İtalyan Riccardo Lorello ise liderin 5.27 saniye arkasında bronz madalya aldı.
