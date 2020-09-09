Ekmeklerini sudan çıkaranlar - Son Dakika

Ekmeklerini sudan çıkaranlar

- (Özel) Ekmeklerini sudan çıkaranlar İlmek ilmek ördükleri ağlarını günün ilk ışıklarında umutla karanlık sulara atan balıkçılar, insanları doyurmak için 24 saat denizle savaşıyor Uzunluğu bir kilometreyi bulan ağları 40 kişi zor topluyor, kısmetlerinin yaver gittiği günlerde yüzlerce ton...

- (Özel) Ekmeklerini sudan çıkaranlar

İlmek ilmek ördükleri ağlarını günün ilk ışıklarında umutla karanlık sulara atan balıkçılar, insanları doyurmak için 24 saat denizle savaşıyor

Uzunluğu bir kilometreyi bulan ağları 40 kişi zor topluyor, kısmetlerinin yaver gittiği günlerde yüzlerce ton balık ağlara takılıyor

Aylarca karaya ayak basmayan balıkçılar, evlerinden çok ekmek teknelerinde zaman geçiriyor

BURSA - Ekmeklerini sudan çıkaran balıkçılar, 1 Eylülden bu yana karanlık deryayı ağlarıyla karış karış tarayarak rızıklarını arıyor. Hem kendi ailelerini, hem vatandaşları doyurmak için bütün gün alın terlerini tuzlu sulara akıtan balıkçıların zorlu hayatları, İHA muhabiri tarafından dakika dakika görüntülendi.

Onların dev bacalı ve köpükler saçan pervaneler takılı demirden evleri, dalgaları yara yara ilerlerken, tıpkı bir salıncak gibi sallanıyor. 1 Eylülden 15 Nisana kadar karaya ayak basmaları neredeyse imkansız. Onların ekmek tekneleri, aynı zamanda evleri. Ailelerinden ve evlerinden çok ekmek teknelerinde meslektaşlarıyla beraber vakit geçiriyorlar. Bir bakıma vatan-ı aslileri derya, vatan-ı ikametleriyse kara. Aylarca sudaki ikametgahlarından balık satmak için bile karaya inmiyorlar. Anlaştıkları firmalar, başka bir gemiyle ayaklarına kadar gelip, denizin ortasında, tuttukları balıkları teslim alıyor.

Bu sene dünyayı kasıp kavuran korona salgınından dolayı mart sonlarına doğru av mevsimini erken bitirmek zorunda kalan balıkçılar, 1 Eylül itibariyle tekrar denize açıldı. Marmara'da umduğunu şimdilik bulamayan balıkçılar, rotalarını Karadeniz açıklarına çevirdi. Henüz az ve küçük olan hamsilerin havaların soğumasıyla hem biraz daha büyümesi, hem de bollaşması bekleniyor. Bugünlerde Karadeniz'de palamut avlanıyor.

Balıkçıların zorlu hayatı İHA tarafından görüntülendi. Soydemirler Balıkçılığa ait 50 metre uzunluğundaki teknede yüzlerce metre ağ yaklaşık 40 kişi tarafından denize bırakılıp, büyük umutlarla toplanıyor. Küçük bir fabrika gibi çalışan teknedeki tayfadan, kaptanlara kadar canla başla mücadele günün her saatinde veriliyor. Dur durak bilmeden çalışan balıkçıların ailelerinden ayrı kalması hasretliği arttırsa da, çoğunun denizlere olan tutkusu onları bu işten vazgeçirmiyor. Yırtılan ağların dikilmesinden, teknenin temizliğine kadar birçok zor iş, muntazam bir vazife taksimiyle yapılıyor. Aralarında 40 yıllık denizciden 4 günlük balıkçıya kadar her yaş grubundan tayfa bulunuyor. Martıların ve kuşların eşlik ettiği balıkçı teknelerinin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi ortaya kartpostallık manzaralar çıkarıyor.

Kendini bildiğinden beri denizde olduğunu ifade eden Mehmet Arpak, "Çocukluğumdan beri denizlerdeyim. Bu mesleğe adadım kendimi. Başka yapacak bir mesleğimde yok. Bu işin emeği çok fazla. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Allah vermesin bu işin sakatlığı, kazası var. Biz denizde açıldığımız zaman 2 ay gelmediğimiz oluyor. Balıkçılık nerede biz oradayız. Hasretlik oluyor ama başka işimiz yok. Sadece denizde balık tutmuyoruz. Mesela ağ yırtılıyor onu dikiyoruz. Tamirat yapıyoruz. Bugün burada ağın mantarlarını değiştiriyoruz. İlmek ilmek ağ örüyoruz. Kolay değil. Bu seneden umutluyuz. Karadeniz'de palamut çok. Ondan sonra hamsi kalırsa onu tutarız" dedi.

21 yaşındaki Yakup Uçak ise, "2011'den beri balıkçılığı yapıyorum. Bu balıkçılık çok zor bir şey ve herkesin harcı değil. Balıkçının sosyal hayatı hiç yok. Benim hayat şartlarım bunu gösterdi ama ben gençlere ve yaşıtlarıma gidin okuyun diyorum. Okuyanlar elbette iş bulur. Allah herkese kapı açar. Bu en son seçenek A, B, C seçeneği değil, direkt Z seçeneği olsun. İnsan her işini aşkla yapar da zorlukları da var. İşimden yüzde 50 memnunum. Ben de sabah 8'de gidip akşam 5'te çıkmak isterdim" diye konuştu.

14 yıldır denizde olan bir başka balıkçı ise, bu işin iyi ve kötü taraflarının olduğunu ifade ederek, "Balığı kolay alırsan, iyidir. Zor alırsan, işin kötüdür. Bu sene ucuz balık biraz zor olur. Çünkü şimdiye kadar pek fazla tutamadık" dedi.

Ekmeklerini sudan çıkaranlar

Balıkçılık, Karadeniz, Vatan, Balık, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ekmeklerini sudan çıkaranlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Son Dakika: Galatasaray, Adem Büyük'le yollarını resmen ayırdı Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüphelinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Son Dakika! BM Yemen raporu: Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de muhtemelen savaş suçu işliyor Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 2020'de denizlerdeki en büyük keşif oldu Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı
Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler         
12:26
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti         
11:11
Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, 1,3 milyon euro maaş alacak Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, 1,3 milyon euro maaş alacak         
11:00
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
Sivas'ta yılda 200 ton kavurma tüketiliyor Sivas'ta yılda 200 ton kavurma tüketiliyor         
08:45
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz         
08:20
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti         
07:27
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu         
22:54
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti         
21:10
Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı         
20:34
Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı         
20:29
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı         
19:16
Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 15:42:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekmeklerini sudan çıkaranlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei