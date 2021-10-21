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Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti - Son Dakika

Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti

21.10.2021 14:07

Çanakkale Boğazı'na önceki gün giriş yapan Marshall Adaları bayraklı 'Albatross' isimli ağır yük gemisinin üzerindeki 124 metre yüksekliğe sahip üç ayağı bulunan platform, su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürüldükten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun...

Çanakkale Boğazı'na önceki gün giriş yapan Marshall Adaları bayraklı 'Albatross' isimli ağır yük gemisinin üzerindeki 124 metre yüksekliğe sahip üç ayağı bulunan platform, su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürüldükten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun acil kurtarma gemisi tarafından çekilerek 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika (Sharjah) Limanı'ndan Silivri'ye giden Marshall Adaları bayraklı 265 metre boyunda, 43 metre eninde ve 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Albatross' isimli ağır yük gemisi, 18 Ekim Pazartesi günü saat 08.15'te Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri refakat ederken, boğaz da tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Lapseki Suluca açıklarında bekletilen 'Albatross' isimli ağır yük gemisinin üzerinde 124 metre yükseklikte olan üç ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli platform denize indirildi. Ayakları 57 metre derinliğe batırılan ve 4 gündür Suluca açıklarında bekletilen platform, gemiden indirilerek Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun tarafından çekilerek en yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi. Nene Hatun gemisi tarafından çekilen platforma 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri ile KEGM-9 acil müdahale botu da eşlik etti. Platform, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçişi sağlandıktan sonra ayakları yeniden su yüzeyine çıkartılarak yoluna devam etti.

Platformun Silivri'deki BOTAŞ Genel Müdürlüğünce yürütülen Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi ikmal inşaatında kullanılacağı öğrenildi. Platformun lojistik faaliyetlerini yürüten Batı Nakliyat ve Ticaret A.Ş. ile Çanakkale'deki lokal acentesi İmroz Gemi Acentesi yetkilileri, 4 gün boyunca gece gündüz planlamalar yaparak platformun 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişini sağladı.

(Utku Yaşar Cüce-İHA)

Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti
Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Nene Hatun, Çanakkale, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti - Son Dakika
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