Ekonomi

Ekonomik Güven Endeksi 99,4'te Sabit Kaldı

30.01.2026 09:26
Ocak ayında ekonomik güven endeksi 99,4 değerini korurken, sektörlerin güven endeksleri karışık.

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 103,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

