El Paso'da Uçuşlar 10 Gün Süreyle Kapalı
Dünya

El Paso'da Uçuşlar 10 Gün Süreyle Kapalı

11.02.2026 16:19
FAA, El Paso ve Santa Teresa hava sahasını özel güvenlik gerekçesiyle 10 gün kapattı.

(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi (FAA), "özel güvenlik nedenlerini" gerekçe göstererek Teksas eyaletinin El Paso kenti ve komşu New Mexico eyaletinin Santa Teresa bölgesi hava sahasını 10 gün süreyle tüm uçuşlara kapattı.

ABD'de Teksas eyaletinde hava sahası "özel güvenlik gerekçeleri" ile 10 günlüğüne kapatıldı. Federal Havacılık İdaresi, yayınladığı Havacılara Bildirim (NOTAM) ile bölgedeki hava sahasını "ulusal savunma hava sahası" statüsüne aldı. Karar kapsamında ticari, kargo ve genel havacılık dahil olmak üzere her türlü hava aracı operasyonu 20 Şubat günü yerel saatle 23.30'a kadar durduruldu.

Yayınlanan bildirimde, yasağın "özel güvenlik nedenleriyle geçici uçuş kısıtlamaları" kapsamında olduğu belirtilirken, kural ihlali yapılması haline ilişkin pilotlara yönelik uyarılar yer aldı.

"Güvenlik tehdidi oluşturan bir hava aracı olursa ölümcül güç kullanılabilir"

Metinde, bir hava aracının "yakın bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna karar verilmesi halinde ölümcül güç kullanılabileceği" vurgulandı. Ayrıca, yasağı delen pilotların kolluk kuvvetleri ve güvenlik personeli tarafından "önlenebileceği, gözaltına alınabileceği ve sorgulanabileceği" ifade edildi.

FAA sözcüsü, konuya ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, "NOTAM'da belirtilenlerin ötesinde bir yorum yapamayacaklarını" aktardı.

Kısıtlamanın, ABD'nin en kalabalık 23. şehri olan ve Meksika sınırında yer alan El Paso için neden yürürlüğe konduğuna dair detay verilmedi.

Havalimanından açıklama: "Rehberlik bekliyoruz"

2025 yılının 11 ayında yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet veren El Paso Uluslararası Havalimanı yönetimi, sosyal medya üzerinden bir seyahat uyarısı yayınladı. Yetkililer açıklamada, "FAA, kısa bir bildirimle El Paso ve komşu topluluğumuz Santa Teresa'ya yönelik tüm uçuşları durduran geçici bir kısıtlama getirdi. Havalimanı personeli FAA ile irtibata geçti ve ek rehberlik bekliyoruz" denildi.

Havalimanı, durumun "güvenlikle ilgili göründüğünü" belirterek, yolculara havayolu şirketleriyle temasa geçmeleri çağrısında bulundu.

Kule ile pilot arasında yaşanan diyalog sosyal medyaya yansıdı

Kararın havalimanı yetkililerine son dakikada iletildiği, hava trafik kontrol kayıtlarına yansıdı. Hava trafiği konuşmalarını izleyen LiveATC.net kayıtlarına göre, yasak yürürlüğe girmeden hemen önce El Paso hava trafik kontrolörü ile bir Southwest Havayolları pilotu arasında dikkati çeken bir diyalog yaşandı.

Kontrolör, pilota durumu "Bilginiz olsun, sanırım bir Geçici Uçuş Kısıtlaması (TFR) yürürlüğe giriyor. Southwest'e ve herkese iletin, saat 06.30 itibarıyla önümüzdeki 10 gün boyunca duruyoruz. Tamamen yerdeyiz" ifadeleri ile anlattı.

Pilotun ise "Yani havaalanı tamamen kapalı mı?" dediği, kontrolörün de "Görünüşe göre öyle. Sadece 30 dakika önce bilgilendirildik" yanıtını verdiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Havacılık, Güvenlik, El Paso, Olaylar, Dünya, Son Dakika

