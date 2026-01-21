El-Şara ve Barzani'den Görüşme

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni haklarının korunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni hakları da dahil olmak üzere tüm haklarının korunduğunu vurgularken, Barzani ise Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında yakın zamanda imzalanan anlaşmaya desteğini ifade etti. İki taraf, bölgede barış ve güvenliği sağlamak ve farklılıkları tüm tarafların çıkarlarına hizmet edecek şekilde ele almak için koordinasyon ve ortak istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldı." denildi.