Elazığ\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer 11. Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada 1 kişi yaralanırken şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın haber edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ