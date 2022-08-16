Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Maden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACL 908 plakalı otomobil ile 23 BG 433 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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