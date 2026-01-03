Elazığ'da Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Araç Kamereye Yansıdı - Son Dakika
Elazığ'da Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Araç Kamereye Yansıdı

03.01.2026 00:09
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç kontrolden çıkarak savruldu.

ELAZIĞ'da hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra Şahsuvar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol ortasına savruldu. Kontrolden çıkarak savrulan araç, şans eseri yoldan geçen diğer araçlarla çarpışmayarak, bariyerlere sürtüp, durdu. Savrulma anları, arkadan gelen başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, arkadan gelen sürücülerin ani fren ve manevra yaparak çarpışmayı son anda önlediği görüldü.

Kaynak: DHA

