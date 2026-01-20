Elazığ'da Kaza: İki Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elazığ'da Kaza: İki Ölü

20.01.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle hafif ticari araç, park halindeki kamyona çarptı; sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

1) HAFİF TİCARİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI: 2 ÖLÜ

ELAZIĞ'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Avcı (67) ve yanındaki eşi Nurten Avcı (61), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hankendi mevkisinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Ümit Avcı'nın kontrolünü yitirdiği 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 47 ADV 731 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Ümit Avcı ve yanındaki eşi Nurten Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Avcı çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güncel, Elazığ, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Kaza: İki Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı

10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:51
Bakan Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu“ diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu" diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
09:48
Survivor’da RTÜK’e takılan gizemli ceza belli oldu
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:20:16. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kaza: İki Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.