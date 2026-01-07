Elazığ\'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Şahinkaya Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre otomobil ile otobüs çarpıştı.Kaza da otomobilde bulunan bir kişi bulunduğu yerde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, araç içerisinde sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ