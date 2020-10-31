Elazığ'daki depremde ağır hasar gören evden su saatinin çalınmasına 1 gözaltı - Son Dakika

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik depremde, Malatya'da ağır hasar gören evlerden birinden su saatinin çalınmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya'da da hasara yol açtı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri kentte ağır hasarlı binaları tespit ederek, yıkımına devam etti. Göztepe Mahallesi'nde Fatih K.'ye ait tek katlı müstakil evin de depremden dolayı ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Yıkım öncesi evinin boşaltılması istenen Fatih K., tamamen boşalttığı evine yıkılmadan önce son kontrolleri yapmak için geldi. Bu sırada su saatinin olmadığı fark eden Fatih K., çalındığı düşüncesiyle polis ekiplerine haber verdi. Polis, bölgede inceleme yaparak, su saatini çalan kişinin Eren T. olduğunu tespit etti. Polis, izini sürdüğü Eren T.'yi su saatiyle yakalayarak gözaltına aldı. Eminyete götürülen Eren T.'nin sorgusuna başlandı.