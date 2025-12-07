Elif Nur Turhan Dünya Şampiyonu - Son Dakika
Spor

Elif Nur Turhan Dünya Şampiyonu

Elif Nur Turhan Dünya Şampiyonu
07.12.2025 11:18
Elif Nur Turhan, IBF Hafif Siklet Dünya Şampiyonluğu unvan maçında Beatriz Ferreira'yı yendi.

Bayburtlu profesyonel boksör Elif Nur Turhan, IBF Hafif Siklet Dünya Şampiyonluğu unvan maçında yenilgisiz şampiyon Beatriz Ferreira'yı 5. rauntta teknik nakavtla (TKO) mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

"Altın Türk Savaşçısı" lakaplı Turhan, profesyonel kariyerindeki 12. maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü ve rakibi Ferreira'ya kariyerindeki ilk mağlubiyeti yaşattı.

"Bu bayrağı kadınlar için taşıyacağım"

Maç sonrası açıklamalar yapan Elif Nur Turhan, 3 yıldır tüm yaşamını bu maça adadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu an için çok sıkı antrenman yaptık. Antrenmanda kelimenin tam anlamıyla savaşa girdik ve burada da savaşa girdik. Üç yıl boyunca çok çalıştım. Her antrenmanda ağladım, o kadar zorlandım. Bu an, Dünya Şampiyonu olmak içindi."

Kadın sporculara dair önyargıları yıkmak istediğini vurgulayan Turhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınların erkekler kadar sert dövüşebileceğini göstermek için elimden gelen her şeyi yaptım. Biz de erkekler kadar savaşçıyız ve bu bayrağı kadınlar için taşıyacağım. Elhamdulillah."

Turhan, tarihi zafer sonrası Türk bayrağıyla ringde tur atarak büyük gurur yaşadı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elif Nur Turhan Dünya Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
