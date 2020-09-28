Elisa testi ile hem korona virus hem de antikorun oranı tespit edilebilecek - Son Dakika

Elisa testi ile hem korona virus hem de antikorun oranı tespit edilebilecek

Elisa testi ile hem korona virus hem de antikorun oranı tespit edilebilecek -Yerli tanı kiti ile virüsün vücuttaki varlığı da ortaya çıkarılabiliyor Yeni tip korona virüsün (Covid-19) tanısı için Türkiye'de birçok yerli kit geliştirilirken Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji...

Elisa testi ile hem korona virus hem de antikorun oranı tespit edilebilecek

-Yerli tanı kiti ile virüsün vücuttaki varlığı da ortaya çıkarılabiliyor

MALATYA - Yeni tip korona virüsün (Covid-19) tanısı için Türkiye'de birçok yerli kit geliştirilirken Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yıldız ve ekibi tarafından bu kez geliştirilen Elisa testi ile hem vücuttaki virüs oranı hem de antikor düzeyi kısa sürede belirlenebiliyor.

Korona virüsün ortaya çıkması ile birlikte tüm dünyada aşı ve test kiti çalışmaları de hız kazandı. Malatya'da da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Yıldız ve ekibi de Covid-19'un vücuttaki oranı ile antikor düzeyini belirleyen tamamen yerli üretim olan Elisa testini geliştirmek için kolları sıvadı. Mart ayında başlayan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi ve test kitleri başarıyla tamamlandı. Gerekli işlemler ve onayların ardından seri üretime geçileceğini belirten Prof. Dr. Sedat Yıldız, yerli olarak temin ettikleri malzemelerle ürettikleri bu test kitlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gerekli onayların çıkmasından sonra test kitlerinin Türkiye ve dünyada kullanımı için hazır olduklarını belirten Yıldız, ürettikleri antikor testi ile hastanın kanında antikor olup olmadığını varsa oranını belirleyebildiklerini söyledi. Diğer test kitinde ise boğazda alınan sürüntü örneğinde vücuttaki Covid-19 oranını da belirleyebildiklerini ifade eden Yıldız, bu iki test kitinin de tedavi ve korunma da önemli fayda sağlayacağını dile getirdi.

Bu test kitlelerinin faydalarından da bahseden Yıldız, "Örneğin maliyeti gayet düşük olacak bu testlerle bir okulda sınıf taraması yapılabilir ve burada antikor düzeyine göre öğrenciler guruplara ayrılabilir. Bunu fabrika gibi çoklu alanlarda da yapabilirsiniz" dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'da, Prof. Dr. Sedat Yıldız ve ekibinin en antijen hem de antikor testini geliştirdiklerini belirterek, başarıyla sonuçlanan projenin bilimsel araştırma projelerinden de desteklendiğini dile getirdi. Test kitlerinin korona virüs tedavisi ve tanıtısında önemli bir etken olacağını ifade eden Rektör Kızılay, "Bizde üniversite Sedat Hocamız ve ekibinin geliştirdiği bu testle insanlığa ülkemize bir katkı vermiş olduk. Bundan sonraki süreçte patent ve sertifikasyon süreci var. Bu alanda da kit üreten sanayicilerle de temas kurulacak, bu çalışmayı yapıyoruz" diye konuştu.

Geliştirilen kit ile hastadaki virüs yükünün de ortaya çıkarabildiğini ifade eden Kızılay, bazı hastalarda Covid-19 virüsünün az bazılarında ise çok olduğunu bu sayede tedavide de önemli bir etken olacak testin bu yönde de faydalı olacağını dile getirdi.

Elisa testi ile hem korona virus hem de antikorun oranı tespit edilebilecek
Elisa testi ile hem korona virus hem de antikorun oranı tespit edilebilecek
Elisa testi ile hem korona virus hem de antikorun oranı tespit edilebilecek
Elisa testi ile hem korona virus hem de antikorun oranı tespit edilebilecek

Malatya İnönü Üniversitesi, Koronavirüs, Malatya, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Elisa testi ile hem korona virus hem de antikorun oranı tespit edilebilecek - Son Dakika

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