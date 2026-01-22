Emekli Aylığı ve Disiplin Cezalarında Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Emekli Aylığı ve Disiplin Cezalarında Değişiklik

22.01.2026 03:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarıldı; disiplin cezalarında güncellemeler yapıldı.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddelere göre, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla ilişikleri kesilecek. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu hükümlere göre, sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde devlet memurlarının disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde uygulanacak zaman aşımı süresine ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak. Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin cezası zaman aşımı süresi içerisinde, zaman aşımı süresinin dolması veya 6 aydan daha az süre kalması halinde en geç 6 ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden tesis edilebilecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevlerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre Bakanlık, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemekle yetkili olacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun dahilinde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil ve terkin uygulaması kapsamında yurt içinden temin edilebilmesine imkan veren düzenlemenin uygulama süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatılacak. Düzenleme 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak.

11 Eylül 2014 ile 15 Ekim 2019 tarihi arasında imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilere kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemelerinden alt işverenlere rücuya konu tutarların söz konusu ihale sözleşmeleri kapsamında geçen kısmının tahsilinden vazgeçilecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kamu kurum veya kuruluşları tarafından alt işverene rücu edilmek üzere yürütülen davalarda, tahsilinden vazgeçilen kısım için ihtilafın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek, yargılama gideri ve vekalet ücreti taraflar üzerinde bırakılacak. İcra takiplerinde tahsilinden vazgeçilen kısma ilişkin olarak harç alınmaksızın düşme kararı verilecek. Takip giderleri ile vekalet ücreti taraflar üzerinde bırakılacak. Bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip ve tahsil edilmiş olan tutarlar, alt işverenler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğuramayacak ve tahsil edilmiş tutarlar iade edilmeyecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.

Düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarılıyor.

Görüşmelerden

Kanun teklifinin, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin maddesinin görüşmeleri öncesinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Milletimiz, kimin emeklinin yanında, kimin emeklinin hakkının karşısında olduğunu görecek." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise muhalefetin her maddede önerge vererek Meclis'i çalıştırmadığını söyledi.

Muhalefet milletvekillerini "yalan söylemekle" suçlayan Zengin, "Emeklileri en fazla düşünen partiyiz. Bugüne kadar en çok oy aldığımız kitle garibanlar. Siz zenginlerden oy almakla övünen bir partisiniz, biz bu ülkenin garibanlarından oy alarak bugünlere geldik. Türkiye'nin makro dengelerini, gerçeklerimizi bilerek ve önümüzdeki günlerde ülkemizin mali dengeleri daha iyi olduğunda daha fazlasını biz vereceğiz." dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "16 bin 881 lira olan bir maaşı getirdiniz, 18 bin 839 liraya çıkardınız ve yüzde 18,70 zam yaptınız. Peki SSK'dan maaş alanlara, aynı zamanda Bağ-Kur'dan emekli olanlara niye yüzde 12,19 verdiniz? Gelin, bunu da hep beraber düzeltelim." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, emekli aylığına yapılan zammın az olduğunu savunarak, "Bu millete bin lirayı reva görüyorsunuz. Biz itiraz etmeye, emeklinin hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Neden para vermediğinizi ve neden para vermek istemediğinizi milletimize ifşa edeceğiz. Bunca borç batağına batacaksınız, ne var ne yok satıp savacaksınız. Ondan sonra dönüp diyeceksiniz ki 'paramız yok." şeklinde konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de muhalefet milletvekillerinin emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin talebinin dinlenmediğini dile getirdi.

7'nci maddeye ilişkin verilen önergenin oylaması öncesinde, CHP'li milletvekillerinin talebi üzerine yoklama yapıldı. Yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunmasına karşın, pusula göndererek yoklamaya katılan bir milletvekilinin Genel Kurul Salonu'nda bulunmaması üzerine CHP ve İYİ Partili milletvekilleri "kürsü işgaline" başladı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

Ara sırasında, CHP ve İYİ Partili milletvekilleri kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Adan, aranın ardından, "TBMM'yi yönetirken büyük bir şuurla yönetiyorum. Hepinize saygım var. Bugün benim yönettiğim, burada ciddi bir saygısızlık, terbiyesizlik yapılmıştır. Olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır. Ayıp değil mi? Buradayken olmadığı halde buraya kağıt gönderen... Çok ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum. Bu saygısızlıktır. TBMM'ye yakışmamıştır." dedi.

TBMM Başkanvekili Adan, kanun teklifinin 8'inci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli Aylığı ve Disiplin Cezalarında Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü
ABD’nin ardından YPGPKK’ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
Macron Davos’ta neden güneş gözlüğü taktı Saraydan açıklama geldi Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Bomba maçlar var Şampiyonlar Ligi’nde kader günü Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 04:08:32. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli Aylığı ve Disiplin Cezalarında Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.