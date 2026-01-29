Emekli Maaşı 20 Bin Liraya Çıkarıldı - Son Dakika
Emekli Maaşı 20 Bin Liraya Çıkarıldı

29.01.2026 01:15
En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseldi, düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

