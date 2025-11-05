Emekli polisin aracından kilolarca uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Emekli polisin aracından kilolarca uyuşturucu çıktı

05.11.2025 10:33  Güncelleme: 12:43
Sakarya'da emekli polis memurunun aracında yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sakarya'da uyuşturucu madde girişinin engellenmesine yönelik istihbarat destekli çalışma yürüttü.

5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

Emekli polis memuru N.A.'nın İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine zanlının kullandığı araç, D-100 kara yolunun Serdivan Esentepe mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
