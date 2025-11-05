Emekli polisin aracından kilolarca uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sakarya'da uyuşturucu madde girişinin engellenmesine yönelik istihbarat destekli çalışma yürüttü.
Emekli polis memuru N.A.'nın İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine zanlının kullandığı araç, D-100 kara yolunun Serdivan Esentepe mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
