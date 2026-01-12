Emekli Zammı Yetersiz - Son Dakika
Emekli Zammı Yetersiz

12.01.2026 12:14
Emeklilerin maaş artışının yetersiz olduğunu belirten Demir, açlık sınırını aşamadığını vurguladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı Kadir Demir, mevcut koşullarda bile açlık ve sefalet içerisinde yaşayan emeklilerin aylıklarının bin lira artışla 20 bin liraya çıkarılmasının dertlere çare olmadığını belirterek, "Emeklilere 'siz yaşamayın kardeşim, siz ölün' demek anlamına gelen bir zam miktarıdır" dedi.

Demir, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, açlık sınırının 30 bin lirayı aştığına dikkati çekti. Bunun altındaki bir ücreti emeklilere reva görmenin, onlara "açlıktan ölün" demekten başka bir anlam taşımadığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Kaldı ki bu zammı yapmazdan önce 17 milyon emeklinin yüzde 38'i 16-17 bin lira bandında maaş alıyorken, yüzde 32'si de 18-20 bin lira arasında bir maaş alıyordu. Zaten bu koşullarda bile açlık ve sefalet içerisinde, yoksulluk içinde yaşayan emeklilere 2 bin lira, hatta 2 bin lira da değil, bin lira harçlık verircesine, bir çocuğa harçlık verircesine ek bir ilave yaparak aylıklarını 20 bin liraya çıkarmak, onların hiçbir derdine çare olmadığı gibi bu meselede tercihin emekçiden ve emeklilerden yana değil, sermayeden yana yapıldığı açık bir şekilde ilan edilmiş oluyor.

Biz CHP'nin emeklilerin en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılana kadar Meclis'i terk etmeme eylemine destek veriyoruz.

Sinop'ta yaşıyoruz. Sinop'ta 20 bin liranın altında ev bulmak mümkün değil. Bu 20 bin liraya olan evler de genelde bodrum kat, yani 1 artı 1, 2 artı 1 düzeyinde evler. Dolayısıyla bugün emekliye reva görülen 20 bin liralık ücret, emeklinin eğer bir evi yoksa, ek bir geliri de yoksa, ev kirasını bile karşılamamaktadır. Bu da emeklilere 'Siz yaşamayın kardeşim, siz ölün' demek anlamına gelen bir zam miktarıdır."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
