Emekliler Enflasyon Rakamlarına Tepki Gösterdi

06.01.2026 18:13
Samsun'da emekliler, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını yetersiz buluyor ve geçinemediklerini belirtiyor.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'da emekliler TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamlarını inandırıcı bulmadı. Açıklanan bu rakamlara Samsun'dan tepki gösteren emekli vatandaş Nevin Felamur, "Sağlıklı beslenmek artık mümkün değil. TÜİK'in açıkladığı rakamlar çok düşük, benim gözlemimle örtüşmüyor. Enflasyon ölçümleri arasında ciddi farklar var. Biz emekliler Sefiller'i yaşıyoruz. 657'ye tabi bir emekliyim, SSK'lı emekliler için daha da üzülüyorum. Onların aldığı maaş benim sadece zorunlu kredi kartı borcuma denk geliyor. Gezme, tozma yok; maaş sadece hayatta kalmaya yetiyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına yurttaşlar sert tepki gösterdi. Emekliler ve yurttaşlar, açıklanan rakamların hayat pahalılığını yansıtmadığını belirterek geçinemediklerini dile getirdi.

Ali Dursun Kurt, emeklilerin yaşadığı tabloyu şu sözlerle anlattı:

"Emekliyiz, ayakta da olsak canlı cenaze gibiyiz. Eskiden iki ekmek alırken şimdi bir ekmek alıyoruz. Aç kalmamak, ölmemek için yapıyoruz bunu. Konut zamları yüzde 35-38 arası, marketlerdeki zam yüzde 150-160. Ama bize verilen artış yüzde 12. 'Ölmeyin ama sürünün' diyorlar. Bir bakan çıkıp 'Emekliler çok yaşıyor, ölmüyor' dedi. Bizden ölmemizi, sürünmemizi, yoksullaşmamızı istiyorlar. Çocuğumuz harçlık istediğinde yerin dibine bakıyoruz, torunumuz istediğinde yolumuzu değiştiriyoruz."

Hüseyin Dinler ise emeklilerin çok zor günler yaşadığını vurgulayarak, "Geçinmek o kadar zorlaştı ki ne yaptığımızı bilmiyoruz. Pazara çıkmak için cebinde en az 3-4 bin lira olması gerekiyor. Bir bağ maydanoz 30-40 lira. Sebze bile alamıyoruz, kasabın yüzünü iki senedir görmedim. Kıymanın kilosu bin lirayı geçti. Ben 70'li yaşlardayım, hayatımda böyle bir yoksulluk görmedim. Sadece emekliler değil, asgari ücretli de geçinemiyor. Bunlara yazık değil mi?" dedi.

"Verilen ücretler yoksulluk, hatta açlık sınırının altında"

Şaban Sezgin isimli emekli vatandaş ise şöyle konuştu:

"TÜİK ülkede güvenilirliğini yitirmiş bir kurumdur. Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığına inanıyorum. Hükümet maaş artışlarını bu rakamlara göre yapıyor ama alım gücü düşüyor. Burada bir hesap hatası var. Ekonomist olduklarını söyleyen birileri hesap hatalarını vatandaşa anlatmamaktadırlar. Verilen ücretler yoksulluk, hatta açlık sınırının altında. 23 yıl önce böyle bir hayat pahalılığı yaşansaydı iktidar baraj altında kalırdı, Meclis'e giremezlerdi. Bugün ise vatandaş bu duruma alıştırılmış durumda. Allah sonumuzu hayır etsin."

Tuba Dinler, emekli bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, "Babamla birlikte yaşıyorum. Emekli maaşı yetmiyor. Mecburen ben de çalışıyorum, bir de küçük çocuğum var. İyi gitmiyoruz, gidecek gibi de değil. Bakkala, kasaba çok nadir uğruyoruz. Bakacağız artık" diye konuştu.

"Sağlıklı beslenmek artık mümkün değil"

Nevin Felamur ise da TÜİK verilerine güvenmediğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Alışverişimi kendim yapıyorum. Markete gittiğimde aldığım temel ihtiyaçlar neredeyse maaşımın yüzde 5'ini iki günde götürüyor. Her ay maaşımın yarısını kredi kartına yatırıyorum, o da sadece gıda için. Sağlıklı beslenmek artık mümkün değil. TÜİK'in açıkladığı rakamlar çok düşük, benim gözlemimle örtüşmüyor. Enflasyon ölçümleri arasında ciddi farklar var. Biz emekliler Sefiller'i yaşıyoruz. 657'ye tabi bir emekliyim, SSK'lı emekliler için daha da üzülüyorum. Onların aldığı maaş benim sadece zorunlu kredi kartı borcuma denk geliyor. Bana yetiyor mu? Hayır. Gezme, tozma yok; maaş sadece hayatta kalmaya yetiyor."

Kaynak: ANKA

