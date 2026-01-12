Emekliler için eylem: 'Bu Meclis'i toplamayın!'

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emekliler için başlattıkları eylemin beşinci gününde olduklarını vurgulayarak, "1 kilo kıyma için, 1 litre zeytinyağı için bu Meclis'i toplamayın. İnsanların aklıyla oynamayın. Daha fazla vicdansızlık yapmayın. Bu Meclis'teki milletvekillerini, grubunuzu utandırmayın" dedi. Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın sosyal medyadan emekliler için tuttukları nöbetlerle ilgili yorumlarına da, "Siz ne oldunuz, ne hale geldiniz? Asıl sersemlik, asıl vurgunculuk milyonlarca emekliyi, işçiyi, insanı açlık sınırının altında yaşatmaktır" tepkisini gösterdi.

Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, emekliler için başlattıkları eylemin beşinci gününde olduklarını belirtti.

Partisinin milletvekillerinin 7/24, gece gündüz Meclis'te emeklilerin haklarının teslim edilmesi için eylem yaptığını ifade eden Başarır, açlık sınırının 30 bin liranın üzerinde olduğunu hatırlattı.

Başarır, şöyle devam etti:

"Geçen hafta AKP Grup Başkanı basının karşısına çıkıp bir müjde vermeye çalıştı. En düşük emekli aylığının 20 bin lira olacağını söyledi. Yani TÜİK'in uydurduğu enflasyon oranlarının üzerine 'bin lira daha veriyoruz' dedi. ve perşembe günü komisyona bu bin liralık artışa ilişkin yasa teklifleri gelecek.

Şimdi buradan bir kez daha kendilerine sesleniyoruz: 1 kilo kıyma için, 1 litre zeytinyağı için bu Meclis'i toplamayın. İnsanların aklıyla oynamayın. Daha fazla vicdansızlık yapmayın. Bu Meclis'teki milletvekillerini, grubunuzu utandırmayın. Bu neyin kafasıdır? Bin lira artış için eğer komisyon toplanacaksa, Meclis el kaldıracaksa, bunu hiç getirmeyin. Sorun çok büyük. Sosyal medyaya, odalarımıza gelen mesajlara baktığımız zaman milyonlarca insan, burada oturduğumuz, sabahladığımız için bize teşekkür ediyor. ve biz bu tepkiyi, bu yanlıştan dönmeleri için yapıyoruz. Edep, utanma…

"Sizin aileniz bu parayla 4 gün geçinebiliyor mu?"

Bugün 5 milyona yakın emekli 20 bin lirayla geçinmek zorunda kalacak. Her üç emekliden biri en düşük emekli maaşıyla geçiniyor. Kendilerine soruyorum; bu kanuna, bu teklife el kaldıracak milletvekillerine soruyorum: Sizin aileniz bu parayla 4 gün geçinebiliyor mu? Bu para birçoğunuzun faturalarını karşılamıyor. Bu parayı çocuklarınıza harçlık olarak veremiyorsunuz. Siyasetçi, siyaset kurumu artık bir parça empati yapmalıdır. Yani bir emeklinin yerine kendisini koymalıdır. Bunu yapmayan insanların bu koridorlarda işi yok. Biz gece gündüz buradayken bununla dalga geçen AKP yöneticileri var. Biz burada sabahlarken, sarayın koridorlarında, lüks bürolarında, rahat yataklarında tweet atan milletvekilleri var. Bu dalga geçilecek bir konu değil.

Biz buradaysak millet için buradayız. Açlık sınırının altında yaşayan milyonlar için buradayız. Çocuklarına, akrabalarına el açmak zorunda kalan, duş alamayacakları otellerde sabahlayan emekliler için buradayız. Milyonlarca icradaki insan için buradayız. Hiçbir işe yaramıyorsunuz; bari bunlarla dalga geçecek kadar küçülmeyin. Ama maalesef sosyal medyadaki AK Partililere baktığımız zaman bu durumla dalga geçtiklerini görüyoruz. Bu dalga geçilecek bir durum değil. Dalga geçilecek bir durum varsa, kendi halinizdir; halktan, sokaktan, insanlardan, gerçeklikten kopmanızdır.

"Bari asgari ücret kadar emekliye maaş verin"

Her şey de burada zaten ortaya çıkıyor. Gerçeklikten, hayatın gerçeklerinden, sokaklardan, evlerden kopmuş bir iktidar var. Biz bir kez daha uyarıyoruz, eylemlerimiz devam edecek. Bundan rahatsız olsanız da devam edecek. Biz bu halk için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yanlıştan dönün. 39 bin lira asgari ücret teklifimizdi; yapmadınız. 28 bin lira gibi bir ücret verdiniz. Bari asgari ücret kadar emekliye maaş verin. Diğer bir durum 21-22 lira maaş alan, yani en düşük emekli maaşının biraz üzerinde maaş alan emekliler için de bir düzenleme şarttır. Eşitçe ve acilen emekli maaşlarını düzgün bir hale getirmemiz gerekiyor."

"Siz kimsiniz ya?"

Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın sosyal medyadan emekliler için tuttukları nöbetlerle ilgili yorumlarına da tepki gösterdi. Başarır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eyyüp Kadir ve Leyla Şahin Usta… Aslında normalde, yolda görsem selam vermem, ciddiye de almam. Ciddiye alınacak tipler değil. Ama maalesef biri AKP'nin Genel Sekreteri, biri Grup Başkanvekili. Düşünebiliyor musunuz ülkenin geldiği noktayı? Türkiye'yi yöneten partinin genel sekreteri Eyyüp Kadir. Normalde bir partide onu vestiyer yapmazlar, genel sekreter yapmışlar ve milyonlarca emekliyle, bizimle dalga geçiyor.

Leyla Şahin Usta, daha geçen hafta milyonlarca Alevi yurttaşımıza hakaret eden, onları Müslüman olarak görmeyen bir hadsiz, densiz; bugün 'sersemlikten' bahsediyor. Şu 600 milletvekili içerisinde senin kadar sersem bir dil kullananını görmedim ben. Ama ne yazık ki cevap vermek zorunda kalıyoruz. Biri Grup Başkanvekili, biri Genel Sekreter. Sersem. Bunu bana söylemiyor, millete söylüyor. Bu iki densiz, bu iki utanmaz…

Biri müteahhit arkadaşının ofisinden, İzmir'den bana tweet atacak; biri sıcak yuvasından tweet atacak. Gecenin 04.00'ünde, 05.00'inde burada oturan milletvekillerine hakaret edecek. Siz kimsiniz ya? Siz ne oldunuz, ne hale geldiniz? Asıl sersemlik, asıl vurgunculuk milyonlarca emekliyi, işçiyi, insanı açlık sınırının altında yaşatmaktır. Asıl sersemlik, vurgunculuk Kur Korumalı Mevduat adı altında 3 trilyona yakın paramızı bir avuç kodaman zengine vermektir. Asıl sersemlik, asıl vurgunculuk emekliye, en düşük emekliye bin liralık zam farkını bu Meclis'e getirmektir.

Ama dediğim gibi, normal hayatta selam vermeyeceğimiz insanları bu partide önemli görevlere getirmişler. Zaten Türkiye'nin en büyük sorunu da bu; liyakatsiz, biçimsiz, halktan kopmuş, aklını başına almayan tipler. Bir daha söylüyorum: Eyyüp Kadir denen o tiplemeyi bir partide vestiyer yapmam; Genel Sekreter yapmış Tayyip Bey. Grupta yazman yapmam; Leyla Şahin Usta'yı Grup Başkanvekili yapmış. Yazık, gerçekten yazık. Biz onları millete şikayet ediyoruz. Bu hakaretler bize değil, milyonlarca emekliye, millete yapılmış hakaretlerdir. Çünkü biz onlar adına buradayız. Biz 86 milyon adına bu Meclis'teyiz. Eyyüp Kadir ve Leyla Şahin Usta gibiler ise 3–5 tane şirket, müteahhit, kodaman için burada. Aramızdaki fark bu."