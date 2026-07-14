EMEP'li Karaca: Akademisyenlere sahip çıkacağız

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, üniversitelerin yaz dönemine girmesiyle İstanbul'daki vakıf üniversitelerinde bazı akademisyenlerin sözleşmelerinin yenilenmediğini savunarak, "Üniversiteler patronların muhasebe defterlerini aklama yeri değildir. Akademisyenlerimize sahip çıkacağız" dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, düzenlediği basın toplantısında, üniversiteyi ticarethane, bilimi ve akademisyeni gider kalemi olarak gören sermaye anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Üniversitelerin yaz dönemine girmesiyle İstanbul'daki vakıf üniversitelerinde bazı akademisyenlerin sözleşmelerinin yenilenmediğini, işten çıkarılan akademisyenlerin büyük bölümünün sosyal bilimler, iletişim ve sanat alanlarında görev yaptığını ifade eden Karaca, sermayenin bu alanları "kar üretmeyen gereksiz bölümler" olarak gördüğünü söyledi.

Sevda Karaca, "Kar amacı gütmeyen kurumlar olarak tanımlanan vakıf üniversiteleri, patronlar tarafından ticarethane gibi yönetiliyor. İşletmelerinde işçilere uyguladıkları baskı düzenini üniversitelerde akademisyenlere de uyguluyorlar" diye konuştu.

Akademisyenlerin yaşadığı hak ihlallerinin, öğrencilerin eğitim hakkını da olumsuz etkilediğini, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) bu süreçte gerekli denetimi yapmadığını savunan Karaca, "Bunlar yaşanırken, öğrencilerin ödediği ücretlere fahiş zamlar yaparken, akademisyenlere verilen üç kuruş parayı çok gören patronlara karşı YÖK ne yapıyor? Bir taraftan üniversite öğrencilerine, yemekhane haklarından, barınma haklarına, akademik eğitimin bilimsel bir düzeye çekilmesi haklarından memleket meselelerine ilişkin taleplerine kadar sözlerini ortaya koyduklarında onlara cadı avı yapmak gibi bir işle meşgul" ifadelerini kullandı.

"BU İDDİALAR NEDEN ARAŞTIRILMIYOR?"

Karaca, Arel Üniversitesi akademisyenlerinden Feryal Saygılıgil'in üniversitede bir akademisyen hakkında ortaya atılan taciz iddiasının araştırılması için girişimde bulunduğunu, bu nedenle mobbinge maruz kaldığını ve hakkında açılan soruşturmalar sonucunda işten çıkarıldığını öne sürdü. Taciz iddialarının üzerinin örtülmeye çalışıldığı üniversitelerde yaşananların araştırılması gerektiğini belirten Karaca, YÖK'e "Bu iddialara neden sessiz kalıyor, neden araştırmıyor?" diye sordu.

Sevda Karaca, keyfi ve hukuksuz işten çıkarmaların durdurulmasını, işten çıkarılan tüm akademisyenlerin görevlerine iade edilmesini istedi. Mahkemelerin işe iade kararlarının gecikmeksizin uygulanması gerektiğini söyleyen Karaca, kararları yerine getirmeyen üniversite yönetimleri hakkında yaptırım uygulanmasını talep etti.

YÖK'ün vakıf üniversiteleri üzerindeki denetim görevini yerine getirmesi gerektiğini belirten Karaca, vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin anayasal, özlük ve çalışma haklarının güvence altına alınmasını istedi. Gerçek iş güvencesinin akademisyenlerin en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan Karaca, sendikal örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alınması mücadelesinde akademisyenlerin yanında olduklarını belirterek, "Üniversiteler patronların muhasebe defterlerini aklama yeri değildir. Akademisyenlerimize sahip çıkacağız" dedi.