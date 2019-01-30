Emet'te Şehiriçi Dolmuş Sayısı 2'ye Çıkıyor
2 saat önce
Kütahya'nın Emet Belediyesi'nce belirlenen güzergahlarda şehiriçi dolmuş taşımacılığında vatandaşlardan gelen talepler üzerine dolmuş sayısının artırıldığı belirtildi.
Kütahya
'nın Emet Belediyesi
'nce belirlenen güzergahlarda şehiriçi dolmuş taşımacılığında vatandaşlardan gelen talepler üzerine dolmuş sayısının artırıldığı belirtildi.
Belediye tarafından yapılan güzergah ve hat ihalesini alan firma şehiriçinde tek dolmuş ile hizmet vermekteydi. İlçede 3. Toki
, Cevizdere konutları gibi geniş bir alanda yerleşim alanının çoğalması, yolcu sayıları artınca halktan dolmuş sayı ve saatlerinin artırılması talep edildi.
Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca
, gelen talepler üzerine firma yetkilileri ile gerekli görüşme ve çalışmaların yapılarak sayının 2'ye çıkarılması ve geçiş süresinin kısalması üzerine çalışmaların tamamlandığını belirtti.
Başkan Koca, "Emet 3. Toki, Karayolları, Esentepe, Dere Mahallesi, Üniversite gibi geniş bir alanda yerleşime sahip bir ilçemizde şehir içi tek dolmuş çalışması uzun süredir hizmet vererek minibüs saatleri, ve halkın kullanımı yavaş yavaş oturdu. Artık günümüzde tek dolmuş yetmemeye başladı. Bizlerde firmamızla görüşerek sayıyı 2 ye çıkarması ve geçiş saati, bekleme süresinin azaltılması yönünde çalışma yapılmasını istedik. Firmamız 2. aracını tahsis etti. Gerekli resmi işlemlerin tamamlanması ile şehiriçi dolmuş sayısı 2'ye yükseltiliyor "ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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