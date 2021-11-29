Emine Erdoğan'a okul ziyaretinde Türkmenistan Milli Eğitim Bakanı Gurbangül Atayeva, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , MEB Müşaviri Sevil Uygun İlikhan, Aşkabat Büyükelçiliği MEB Müşavir Vekili Ayhan Işık , Bakan eşleri Nebahat Özer, Hülya Çavuşoğlu, Şule Akar, Ümmü Eymen Muş , Ahu Pakdemirli, Nilüfer Karaismailoğlu, Türkiye 'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral'ın eşi Özgür Dünya Oral da katıldı.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında yeni kütüphane yapılan okula 5 bin kitap hediye edildi.

Öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla getirilen kitapları hediye etti.

Ziyarette, Emine Erdoğan'ı Türkmen-Türk Okulu öğrencileri çiçeklerle karşıladı ve kısa bir müzik dinletisi sundu.

Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti - Son Dakika

Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi!

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası