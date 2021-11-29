Üye Girişi
Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti - Son Dakika

Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti

29.11.2021 13:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti.

Ziyarette, Emine Erdoğan'ı Türkmen-Türk Okulu öğrencileri çiçeklerle karşıladı ve kısa bir müzik dinletisi sundu.

Öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla getirilen kitapları hediye etti.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında yeni kütüphane yapılan okula 5 bin kitap hediye edildi.

Emine Erdoğan'a okul ziyaretinde Türkmenistan Milli Eğitim Bakanı Gurbangül Atayeva, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Müşaviri Sevil Uygun İlikhan, Aşkabat Büyükelçiliği MEB Müşavir Vekili Ayhan Işık, Bakan eşleri Nebahat Özer, Hülya Çavuşoğlu, Şule Akar, Ümmü Eymen Muş, Ahu Pakdemirli, Nilüfer Karaismailoğlu, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral'ın eşi Özgür Dünya Oral da katıldı.

Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti
Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti
Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti
Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti
Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti

milli eğitim bakanlığı, Emine Erdoğan, Türkmen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu 15:46 Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi! 15:44 Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi! Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı 15:36 Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı
Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu 15:32 Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım 15:31 Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası 14:55 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim

Son Dakika Haberleri
15:43 Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi!
15:35 Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı
15:34 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı
15:32 Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu
15:31 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!
15:30 Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım
14:54 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası
14:52 Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu
14:50 Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı
14:50 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı!
Bursa'da evlilik gelenekleri görenleri şaşkına çeviriyor Bursa'da evlilik gelenekleri görenleri şaşkına çeviriyor         
15:47
Mavi Marmara gemisi satıldı Mavi Marmara gemisi satıldı         
15:44
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!         
15:21
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!         
14:40
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 15:51:58. #1.11#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Aşkabat'ta Türkmen-Türk Okulunu ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement