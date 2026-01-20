Emlakjet 2025 Gayrimenkul Raporu Açıklandı

Emlakjet, kullanıcı davranışları, güncel piyasa dinamikleri ve anket sonuçlarına dayanan Aralık 2025 gayrimenkul raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,3 artış göstererek 1 milyon 688 bin 910 seviyesine ulaştı.

Satış sayısının en yüksek olduğu iller 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara, 96 bin 998 ile İzmir olarak sıralandı. Konut satışlarının en düşük gerçekleştiği iller ise 727 ile Ardahan, 1251 ile Bayburt, 1559 ile de Hakkari oldu.

Türkiye genelinde konut satışları, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 yükselerek 254 bin 777 olarak gerçekleşti.

Yabancılara gerçekleştirilen konut satışları, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 düşüşle 21 bin 534 seviyesinde kaydedildi.

Geçen yıl toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı ise yüzde 1,3 olarak tespit edildi. Yabancılara konut satışının en yoğun olduğu iller sırasıyla 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya, 1800 ile Mersin oldu.

Şirket tarafından yapılan ve 43 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması, arsa yatırımı düşünenlerin kısa vadeli satın alma eğilimlerini, lokasyon ve arsa türü tercihlerini ve karar verme sürecindeki tercih dinamiklerini detaylarıyla ortaya koydu.

Anket kapsamında katılımcılara sorulan "Önümüzdeki 3 ay içinde arsa almayı düşünüyor musunuz?" sorusunun yanıtları, kullanıcıların bir yandan aktif arayışta olduğunu, diğer yandan ciddi bir kitlenin süreci izleyerek kararını zamana yaydığını gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 20'si "Evet, aktif arıyorum" yanıtını verirken, yüzde 18'i "Düşünüyorum ama doğru fırsatı bekliyorum" seçeneğini tercih ediyor. "Şimdilik hayır, sadece takip ediyorum" diyenlerin oranı yüzde 31 olurken, "Emin değilim" yanıtı da yüzde 31 seviyesinde kalıyor.

Lokasyon seçiminde fırsat odaklı bakış da belirleyici

Anket kapsamında katılımcılara sorulan "Arsa için hangi lokasyon türü ilginizi daha çok çekiyor?" sorusunun yanıtları, kullanıcıların arsa yatırımında mesafe tercihini tek bir noktaya sabitlemek yerine esnek yaklaşımla değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

Sonuçlar, lokasyon seçiminde kişisel ihtiyaçlar kadar fırsat odaklı bakışın da belirleyici olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 51'i "Fark etmez" yanıtını verirken, yüzde 28'i büyükşehre yakın lokasyonları daha cazip bulduğunu belirtiyor.

Orta mesafe seçeneğini tercih edenlerin oranı yüzde 14 olurken, daha uzak/kırsal bölgelere ilgi duyanlar ise yüzde 7 seviyesinde kalıyor.

Söz konusu dağılım, arsa arayışında şehir merkezine yakınlığın hala güçlü kriter olduğunu ancak kullanıcıların yarısından fazlasının doğru fırsat gördüğünde mesafe sınırlarını ikinci plana atabildiğini gösteriyor.

Ankette yer alan "Hangisi sizin için daha cazip?" sorusunun yanıtları, kullanıcıların arsa yatırımı yaklaşımında net bir plan kadar fırsat odaklı bir bakışın da güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bu anlamda özellikle imar durumu gibi temel kriterlerin tercihleri şekillendirdiğini ancak önemli bir kitlenin seçimlerini piyasa koşullarına göre esnetebildiğini söylemek mümkün oluyor.

Katılımcıların yüzde 46'sı "Fikrim yok/fırsata bakarım" yanıtını verirken, yüzde 36'sı konut imarlı arsayı daha cazip bulduğunu belirtiyor.

İmarsız arsa (yatırım amaçlı) seçeneğini tercih edenlerin oranı yüzde 10 seviyesinde kalırken, tarla/hobi amaçlı değerlendirenler ise yüzde 8 olarak öne çıkıyor.

Kullanıcıların büyük bölümünün net bir kategoriye bağlı kalmadan seçenekleri karşılaştırdığını ortaya koyan söz konusu dağılım, tercih netleştiğinde konut imarlı arsaların daha güçlü bir güven ve kullanım avantajı sunduğunu gösteriyor.

Ankette katılımcılara sorulan "Arsa alırken sizi en çok hangisi endişelendiriyor?" sorusunun yanıtları ise arsa yatırımında karar sürecini en çok etkileyen unsurun güven olduğunu ortaya koyuyor.

Kullanıcılara sorulan "Arsa araştırırken en çok hangi kaynaktan yararlanırsınız?" sorusunun yanıtları, kullanıcıların arsa arayışında dijital kanalları temel bir başlangıç noktası olarak gördüğünü ancak karar aşamasında çevresel güven unsurlarının da güçlü biçimde devrede olduğunu aktarıyor.