Emre Demir Kamptan Ayrıldı
1 saat önce
Kayserispor'un 2004 doğumlu yıldız adayı Emre Demir A takımın kampından ayrılarak U-16 Milli Takım kampına katılmak için İstanbul'a gitti.
Kayserispor
'un 2004 doğumlu yıldız adayı Emre Demir
A takımın kampından ayrılarak U-16 Milli Takım kampına katılmak için İstanbul
'a gitti.
Kayserispor'un büyük beklentileri olan yıldız oyuncusu Emre Demir, Teknik Direktör Hikmet Karaman
tarafından devre arası kamp çalışmalarına davet edildi. Kampta 4 gün kalan ve oldukça başarılı işlere imza atan genç oyuncu Emre Demir, bugün 09.30'da Antalya
'danİstanbul'a giderek U-16 Milli takım kampına katılarak çalışmalarına milli takımda devam edecek. Bugün saat 13.00'te TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bir araya gelecek olan U-16 Milli takımı 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında İzmir
'de oynayacak olan 2019 Mercedes Benz Ege
Kupasına mücadele edecek. U-16 Milli takımı 4 gün İstanbul'da çalışmalarına sürdürecek ve ardından İzmir'e gidecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:30 Kaynak: İHA
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