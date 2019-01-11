Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 12,68 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,18 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,13 ile "Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 12,68 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,18 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,13 ile "Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,606161 12,68
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,926677 2,18
Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035515 2,13
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036471 1,82
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,788947 1,28
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170662 1,17
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,044083 0,93
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028588 0,93
TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,078095 0,83
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,222705 0,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:59 Kaynak: AA

Sek, Araç, Ekonomi
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