En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,606161 12,68 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,926677 2,18 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035515 2,13 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036471 1,82 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,788947 1,28 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170662 1,17 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,044083 0,93 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028588 0,93 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,078095 0,83 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,222705 0,76

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 12,68 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,18 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,13 ile "Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)