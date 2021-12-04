Üye Girişi
"En iyi kırsal turizm destinasyonu" seçilen Mustafapaşa, Kapadokya'ya değer katacak - Son Dakika

"En iyi kırsal turizm destinasyonu" seçilen Mustafapaşa, Kapadokya'ya değer katacak

04.12.2021 12:06

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü tarafından "en iyi kırsal turizm destinasyonu" seçilen, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünün, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Kapadokya turizmine değer katması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü tarafından "en iyi kırsal turizm destinasyonu" seçilen, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünün, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Kapadokya turizmine değer katması bekleniyor.

Mustafapaşa'nın, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen BM Dünya Turizm Örgütünün 24. Genel Kurulu'nda ödül alması köyde sevinçle karşılandı.

Tarihi konakların, müzelerin, manastır, şapel ve kayadan oyma mekanların bulunduğu vadileri ile doğal ve kültürel zenginlikleri bünyesinde barındıran, 2005 yılında Kapadokya Üniversitesinin kurulduğu Mustafapaşa köyü, bölge turizmine daha fazla katkı sunmaya hazırlanıyor.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, AA muhabirine, köye değer katmak amacıyla yürüttükleri proje sonunda Mustafapaşa'nın, 75 ülkeden 175 başvuru arasından, bağımsız ve uluslararası bir değerlendirme kurulunun çalışmaları sonucu, ödüle layık görülen 44 turizm destinasyonu arasında yer aldığını söyledi.

Mustafapaşa'nın tarihi dolu dolu yaşamış bir köy olduğunu belirten Karasar, birçok köyde nüfus yoğunluğu azalırken, üniversitenin katkısıyla burada ekonomin geliştiğini, tarım ve istihdamın arttığını anlattı.

Köyün yapısını koruyabilmek için bundan sonraki süreçte de katkı sunmaya devam edeceklerini dile getiren Karasar, şöyle konuştu:

"Mustapaşa, ülkemizin en güzel destinasyonlarından olan Kapadokya'nın tam merkezindedir. Şimdiye kadar hak ettiği dikkati çekmemiş olan Mustafapaşa gizli bir hazineydi. En iyi turizm köyü seçilmesi vesilesiyle hem Türkiye çapında tanınırlık sağlandı hem de uzun yıllara sarkacak şekilde bölgedeki koruma ve kullanma dengesini gözeten yaklaşım kuvvetlendi. Köye daha fazla ziyaretçi gelecek. Konuklar bizim münferit turist olarak tabir ettiğimiz, daha fazla para harcayan ve çevresel konulara önem veren turist tipinden olacaktır.

Mustafapaşa sadece yabancı turistleri değil, Türkiye'nin metropollerinden gelecek ziyaretçileri de bekliyor. Elbette köyün ekonomisine çok büyük faydası olacak. Özellikle pandemi sonrası turizmin yeniden yapılandırılmasında en önemli unsur olarak sürdürülebilirlik terimi karşımıza çıkıyor. Bu deyimin hakkını vermemiz lazım."

"Üniversitemizin bu köyde olması büyük avantaj"

BM'ye sunulan projenin mimarlarından KÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Burak Sakal ise Mustafapaşa'nın en iyi turizm köyü seçilmesinde, yöredeki doğal ve kültürel varlıkların korunmasının en önemli kriter olduğunu vurguladı.

Ekonomik gelişimi tetikleyici kararın köylüler açısından sevindirici olduğunu ifade eden Sakal, "Üniversitemizin bu köyde olması büyük avantaj oldu. Çünkü, BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ile mücadele, iş imkanlarının yaratılması gibi konular var. Üniversitemiz bu konularda öncü görev üstleniyor." diye konuştu.

Kapadokya Araştırma Merkezi Müdürü Şükran Ünser de köyün Geç Antik Çağ'dan bugüne zengin kültürel mirasa ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Burada özellikle 19. yüzyılda Rumların ağırlıklı olarak yaşadığını biliyoruz. Tanzimat ile artan imtiyazlarla buraya çok güzel değerler katılıp, tarihi yapılar inşa edildiğini biliyoruz. Bu yapıların birçoğu ayakta. Mustafapaşa'nın benzerlerinden en önemli farkı, bu zenginliklerin büyük ölçüde korunabilmiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Köy sakinlerinden Cavit Çelebi de Mustafapaşa'nın ayrı bir kıymet kazandığını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Köyün tanıtımı açısından önemli bir ivme yakalandı. Mustafapaşa, Kapadokya'nın en güzel yerlerinden biridir. Bozulmamış tarihi yapıları ve evleri ile hakikaten kayda değer bir yer. Gelen çok memnun kalıp, seviyor burayı. Böyle bir kararın alınması değil bizi, tüm Türkiye'yi mutlu eder."

En iyi kırsal turizm destinasyonu seçilen Mustafapaşa, Kapadokya'ya değer katacak
En iyi kırsal turizm destinasyonu seçilen Mustafapaşa, Kapadokya'ya değer katacak
En iyi kırsal turizm destinasyonu seçilen Mustafapaşa, Kapadokya'ya değer katacak
En iyi kırsal turizm destinasyonu seçilen Mustafapaşa, Kapadokya'ya değer katacak
En iyi kırsal turizm destinasyonu seçilen Mustafapaşa, Kapadokya'ya değer katacak

Birleşmiş Milletler, Mustafapaşa, Kapadokya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'En iyi kırsal turizm destinasyonu' seçilen Mustafapaşa, Kapadokya'ya değer katacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel içerikli fotoğraf davası! Genç kadın kendisini işten çıkaran patronunu suçlamıştı! 15:39 Cinsel içerikli fotoğraf davası! Genç kadın kendisini işten çıkaran patronunu suçlamıştı!
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin başladığı yerde! Hapse girmesine neden olan şiiri tekrar Siirt'te okudu 15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin başladığı yerde! Hapse girmesine neden olan şiiri tekrar Siirt'te okudu İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! 12:14 Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma

Son Dakika Haberleri
15:39 Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!
15:36 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!
15:33 Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek
15:15 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi
15:11 Kılıçdaroğlu: Seni edeple göndereceğiz, rüşvet alanları devlet kadrolarında yaşatmayacağız
15:00 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!
14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil
14:49 Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı!
14:39 Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor
Halk "Kıyamet gibiydi" diye anlattı! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü Halk "Kıyamet gibiydi" diye anlattı! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü         
15:46
Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte! Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!         
15:39
Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim? Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?         
15:33
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 15:52:50. #1.12#
SON DAKİKA: "En iyi kırsal turizm destinasyonu" seçilen Mustafapaşa, Kapadokya'ya değer katacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement