ENDONEZYA'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Ponorogo bölgesinin 19 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi. Yaklaşık 127 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
