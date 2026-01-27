Endonezya'da Heyelan: 38 Ölü - Son Dakika
Endonezya'da Heyelan: 38 Ölü

Endonezya\'da Heyelan: 38 Ölü
27.01.2026 12:34
Batı Cava'daki heyelanda 38 kişi hayatını kaybetti, 685 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

CAKARTA, 27 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cisarua bölgesinde cumartesi günü meydana gelen heyelan nedeniyle hayatını kaybeden 38 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı salı günü yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü, arama alanını genişletmek amacıyla olay yerine ek ağır makineler ve ekipman gönderildiğini ve 9 ekskavatör ile yaklaşık 800 personelin çalışmalara katıldığını bildirdi.

Ajans ayrıca, felaket nedeniyle en az 685 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bu kişilerin köy ofisleri ile geçici tahliye merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, heyelanın, iki gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle dağlık Cisarua bölgesindeki dik yamaçların suyla dolması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Endonezya'da ekim ile mart ayları arasında süren yağmur mevsiminde sık sık sel ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: Xinhua

Endonezya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Heyelan: 38 Ölü - Son Dakika

