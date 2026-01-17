Endonezya\'da Uçak Kayboldu

Endonezya'da 7'si mürettebat 10 kişiyi taşıyan bir uçak, Güney Sulawesi eyaletinde kayboldu. ATR 42-500 tipi uçağın sinyali Maros bölgesinde kesilirken, yetkililer arama kurtarma çalışmalarına hızla başladı. Olayla ilgili ilk değerlendirmeler, hava koşullarının uçağın kaybolmasında etkili olabileceği yönünde.

SİNYAL MAROS BÖLGESİNDE KESİLDİ

Endonezya'da Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı'na aitATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde iletişimi kesildi. Uçakta toplam 10 kişi bulunuyordu.

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, uçağın kaybolmasında kötü hava koşullarının rol oynayabileceğini belirtti. Bölgede yoğun yağış ve fırtına ihtimali üzerinde duruluyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçağın bulunması için kapsamlı bir arama çalışması başlattıklarını ve ilgili kurumlarla koordineli hareket ettiklerini açıkladı.