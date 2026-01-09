Endonezya Türkiye'yi Stratejik Ortak Olarak Görüyor - Son Dakika
Endonezya Türkiye'yi Stratejik Ortak Olarak Görüyor

09.01.2026 19:33
Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, "Türkiye, Endonezya için stratejik bir ortak. Endonezya'nın bu seviyede düzenli diyaloğa sahip olduğu birkaç ortak ülkeden biri." dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı"nın ardından konuştu.

Türkiye'de bulunmanın kendisi için büyük bir onur ve mutluluk olduğunu belirten Sugiono, toplantının Türkiye ve Endonezya'nın savunma ve dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilen ilk ortak toplantı olduğunu ifade etti.

Sugiono, toplantının iki ülke arasındaki ilk "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin" ardından yapıldığını dile getirerek, o toplantının 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezyalı mevkidaşının katılımıyla ülkelerinde düzenlendiğini söyledi.

"Türkiye stratejik ortak"

"Türkiye, Endonezya için stratejik bir ortak. Endonezya'nın bu seviyede düzenli diyaloğa sahip olduğu birkaç ortak ülkeden biri." ifadesini kullanan Sugiono, iki ülkenin hem cumhurbaşkanı seviyesinde hem de bugünkü toplantı gibi platformlara sahip olduğunu belirtti.

Sugiono, bugün yapılan toplantının son derece "stratejik öneme sahip" olduğunu, toplantıda kilit ikili öncelikler ve ekonomik işbirliği gibi unsurların ele alındığını dile getirdi.

Stratejik ürünlerle ilgili pazar erişiminin artırılması gibi konuların da değerlendirildiğini ifade eden Sugiono, toplantıda tercihli serbest ticaret anlaşmasının tamamlanmasının daha geniş kapsamlı bir işbirliği için ilk adımı oluşturacağının ele alındığını belirtti.

Sugiono, bu vesileyle çok önemli bir ekonomik potansiyeli harekete geçirmiş olacaklarını, bunun her iki ülkenin de çıkarına olacağını söyledi.

Yenilenebilir enerji sektöründe de işbirliğinin önemli olduğunu düşündüklerini belirten Sugiono, Endonezya ve Türkiye'nin yetkili kurumlarının stratejik sektörlerde ortak bir şekilde batarya ekosistemlerinin geliştirilmesi, petrokimya alanına ortak yatırım, enerji ve madencilik projeleri ve diğer stratejik projelerde işbirliği konusunda ortak fon oluşturulması için mutabık kalındığını bildirdi.

Sugiono, savunma alanında işbirliğinin önemine işaret ederek, "Biz burada savunma çabalarımızda stratejik anlamda bağımsızlığımızı kazanabilmek için bu ortaklığa ihtiyaç duyuyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili olarak giderek yoğun ve dinamik devam eden gelişmeler var. " ifadesini kullandı.

Ankara ile Jakarta'nın, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), D8, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi uluslararası kurumlarda düzenli biçimde görüşlerini paylaştıklarını söyleyen Sugiono, daha adil bir küresel ekonomik sistem kurulması ve İslam dünyası içinde işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi konuları üzerinde durulduğunu ifade etti.

D8 zirvesi için Türk yetkilileri ülkesine çağırdı

Sugiono, ülkesinin Filistin halkının haklarının korunması ve Gazze'deki sorunun çözümü için İİT, Arap Birliği Temas Grubu gibi platformlarda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Endonezya'nın D8'in dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Sugiono, şunları ifade etti:

"Endonezya, D8'i daha somut bir ekonomik işbirliğinin oluşturabileceği bir platform olarak kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet üyelerini bu yıl gerçekleşecek olan zirvede Jakarta'da görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum ve Sayın Bakan Fidan'ı da orada görmeyi büyük bir istekle bekliyorum. "

Türk yetkililerle küresel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Sugiono, "Türkiye'nin ASEAN için bir diyalog ortağı olma hedefini Endonezya tam anlamıyla destekliyor ve aynı şekilde Endonezya'nın da somut bir ASEAN-Türkiye işbirliğini görmek konusunda özellikle ekonomi alanında çok büyük bir hevesi ve isteği var." dedi.

Sugiono, toplantının çok verimli geçtiğini vurgulayarak, Endonezya-Türkiye ilişkilerinin daha derinleşeceği ve daha pozitif etkiler getireceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

