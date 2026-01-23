Enerjide Çeşitlenme Vurgusu - Son Dakika
Ekonomi

Enerjide Çeşitlenme Vurgusu

23.01.2026 11:20
IEA Başkanı Birol, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini açıkladı.

BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol, Türkiye'nin kullandığı enerji kaynaklarını ve ithalat güzergahlarını çeşitlendirdiğini belirterek, "Ayrıca kendi ürettiğimiz yenilebilir enerjinin dışında başka enerji türlerini Türkiye'de ne kadar üretebilirsek o kadar bizim için iyi." dedi.

Birol, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'ta 56'ncısı düzenlenen yıllık toplantıları kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Davos'taki izlenimlerini ve enerji sektörüne ilişkin öngörülerini paylaştı.

Son birkaç ay içinde uluslararası ilişkilerde bazı büyük dönüşümler yaşandığını ve birçok yıldır süren ittifakların çatırdadığını dile getiren Birol, aynı zamanda yeni ittifakların kurulduğunu söyledi.

Birol, bu dönüşümün önemli riskleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, "Şu anda enerji sektörü üzerinde jeopolitiğin etkisi hiç görülmediği kadar fazla. Bu da ülkelerin enerji konusunda aldığı ve alacağı kararları ciddi şekilde etkiliyor ve daha da etkileyecek gibi gözüküyor." diye konuştu.

Bu kapsamda Davos'taki toplantılarda da jeopolitik gelişmelerin daha öne çıktığını aktaran Birol, iklim değişikliği ve temiz enerjiye ilişkin tartışmaların kısmen zayıf kaldığını aktardı.

Birol, bu durumun hükümetlerin çok acil kaygıları ve düşünceleri olduğunu gösterdiğine işaret ederek, "Bunların başında da savunma ve güvenlik konuları geliyor. O yüzden, iklim değişikliği ve temiz enerji konuları ikinci plana düştü." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki mevcut siyasi gerilimlerin enerjinin farklı sektörlerine yansımaları olacağını anlatan Birol, bu etkilerin sıvılaştırılmış doğal gaz, nükleer ve elektrik alanında görüleceğini ve aynı zamanda ülkelerin partner seçerken çok daha dikkatli davranacağını kaydetti.

Jeopolitik bir risk olmadıkça petrol fiyatları makul seyredecek

Birol, petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde ise dünyada çok büyük bir gerilim olmadığı sürece petrol fiyatlarının makul seviyelerde seyredeceğini öngördüğünü dile getirdi.

Benzer bir beklentinin doğal gaz fiyatları için de geçerli olduğunu belirten Birol, bunun nedeni olarak petrol ve doğal gazdaki arz fazlasına işaret etti.

IEA Başkanı Birol, herhangi bir ülkede sorun çıkması halinde bile mevcut arz fazlasının olası bir aksaklığı karşılayabileceğinin altını çizerek, "O yüzden bence Türkiye ve birçok enerji ithalatçısı ülke için güzel haber fiyatların bu sene de makul seviyede seyredebileceği şeklinde." değerlendirmesinde blundu.

Türkiye'nin enerjide "çeşitlilik" stratejisi

Türkiye'nin dünyadaki gelişmelere paralel olarak enerjide "çok güzel iki yol çizdiğine" dikkati çeken Birol, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bunlardan bir tanesi, ürettiğimiz, kullandığımız enerjiyi mümkün olduğu kadar çeşitlendiriyoruz. Petrol, doğal gaz, güneş, rüzgar, hidroelektrik kullanıyoruz ve yakında nükleer kullanacağız. Burada bir çeşitlendirme var. Bu güzel bir yol. İkinci yol da enerjiyi ithal ettiğimiz ülkeler konusunda geçmişte bir konsantrasyon vardı. Tek bir ülkeden çok fazla enerji alıyorduk. Bu ülke kim olursa olsun. Şimdi o konuda da çeşitlendirmeye gittik. Burada birçok ülkeden enerji alıyoruz. Bu da bence çok güzel bir haber. Tabii ayrıca kendi ürettiğimiz yenilebilir enerjinin dışında başka enerji türlerini Türkiye'de ne kadar üretebilirsek o kadar bizim için iyi."

Kaynak: AA

