Enflasyon Beklentileri Düşüşte

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 22,20 oldu.

TCMB, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan, 72 katılımcı tarafından yanıtlann Piyasa Katılımcıları Anketi'ni kamuoyuyla paylaştı.

Ankere göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 23,23 oldu. Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,35 iken, bu anket döneminde yüzde 22,20'ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,45 iken, bu anket döneminde yüzde 16,94 olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, enflasyonun ortalama olarak yüzde 17,26 olasılıkla yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 47,35 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 23,63 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Katılımcıların yüzde 49'unun enflasyon beklentisi yüzde 21 ile 22,99 aralığında oldu

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,38'inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 49,23'ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 26,15'inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlendi.

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, enflasyonun ortalama olarak yüzde 14,78 olasılıkla yüzde 14,00 – 15,99 aralığında, yüzde 36,88 olasılıkla yüzde 16,00 – 17,99 aralığında, yüzde 20,02 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 19,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,67'sinin beklentilerinin yüzde 14,00 - 15,99 aralığında, yüzde 51,67'sinin beklentilerinin yüzde 16,00 – 17,99 aralığında, yüzde 15,00'ının beklentilerinin yüzde 18,00 – 19,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentisi yüzde 36,50 oldu

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,13 iken, bu anket döneminde yüzde 36,43 oldu. Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,50 olarak gerçekleşti.

Ankete göe, katılımcıların cari yıl sonu ABD doları cinsinden döviz kuru beklentisi bu anket döneminde 51,17 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,08 TL iken, bu anket döneminde 51,89 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme tahmini bir önceki anket dönemiyle aynı kaldı

Katılımcıların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de

yüzde 3,9 olarak korundu. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi bu anket döneminde yüzde 4,3 oldu.